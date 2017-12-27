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Два новых месторождения нефти открыты в Беларуси

28.12.2017 13:57 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 дек — Sputnik. Еще два нефтяных месторождения были открыты в Беларуси: Восточно-Макановичское и Западно-Гировское, они находятся в Речицком районе Гомельской области, сообщили в пресс-службе РУП "Производственное объединение "Белоруснефть".

В результате бурения поисково-разведочной скважины на Восточно-Макановичском месторождении нефть нашли на глубине в 4200 метров. Согласно предварительным подсчетам специалистов, геологические запасы на месторождении оцениваются в 876 тысяч тонн, извлекаемые – в 389 тысяч тонн.

Два новых месторождения нефти открыты в Беларуси
© Sputnik/ Андрей Александров
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На месторождении ведутся работы по обустройству скважины, ее эксплуатация начнется в январе. После освоения и проведения гидродинамических исследований структура месторождения будет детализирована, определен потенциал добычи и намечена дальнейшая сетка эксплуатационного бурения на месторождении.

Открытие Восточно-Макановичского месторождения подтвердило перспективность поисково-разведочного бурения вершины Азерецко-Хобнинской тектонической ступени. На 2018 год здесь планируют провести масштабную 3D сейсморазведку в объеме 353 км2. Геологи "Белоруснефти" оценили, что на этой площади может быть от 6 до 8 миллионов тонн углеводородов, которые относятся к Омельковщинской, Макановичской и Ново-Котельниковской структурам.

В свою очередь, Западно-Гировское месторождение стратиграфически приурочено к отложениям семилукского горизонта и относится к Западно-Александровскому полиблоку Речицко-Вишанской тектонической ступени Северной структурной зоны Припятского прогиба.

При поисково-разведочном бурении в скважине вскрыто шесть метров нефтенасыщенного коллектора, со средней пористостью 7% и начальной нефтенасыщеностью в размере 74 %.

В пресс-службе "Белоруснефти", подчеркнули, что эти геолого-геофизические параметры свидетельствуют о хорошем добычном потенциале объекта. Скважина пробурена, а в первом квартале 2018 года на ней будет выполнен комплекс работ по освоению и вводу в эксплуатацию.

 
Теги: Минск
 
 
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Новые нефтяные месторождения находятся в Речицком районе Гомельской области.

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