Табачке прибавят 15%, топливу - 10%, плодовому - 3,5%. Как проиндексируют налоги и акцизы

Ставки налогов, установленные в белорусских рублях, в 2018 году проиндексируют на 7,4% «с целью их адаптации к инфляционным процессам». Об этом говорится в опубликованной Минфином пояснительной записке к бюджету.

Речь идет о земельном и экологическом налоге, налоге за добычу природных ресурсов, подоходном налоге в фиксированных суммах, едином налоге с индивидуальных предпринимателей и других физлиц, базовой величины (она составит в 2018 году 24,5 рубля).

Ставки акцизов на табачные изделия вырастут на 15%, автомобильного топлива — на 10%, плодовых крепленых вин — на 3,5%. Акцизы на остальные товары вырастут на 7,4%.

Всего поступления доходов по проекту республиканского бюджета на 2018 год определены в сумме 20,485 млрд рублей, или с ростом к ожидаемому исполнению 2017 года на 7,8%. В общих доходах проекта республиканского бюджета на 2018 год налоговые доходы составляют 15,947 млрд рублей (77,8%), неналоговые доходы — 2,340 млрд рублей (11,4%), безвозмездные поступления — 1,899 млрд рублей (9,3%), дополнительные доходы — 300 млн рублей (1,5%).