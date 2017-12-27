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Нацбанк отменяет ограничение ставки по депозитам

28.12.2017 14:32 — Новости Экономики | БДГ  
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Рекомендации, данные в письмах Нацбанка в 2016 году, не распространяются на новые срочные безотзывные банковские вклады (депозиты) физических и юридических лиц в национальной валюте со сроком размещения свыше 1 года.

Это свидетельствует из письма, направленного регулятором коммерческим банкам.

В рекомендациях с 1 агуста были обозначены верхние пределы процентной ставки по новым срочным вкладам.

В документе также сказано, что при размещении Министерством финансов временно свободных денежных средств в белорусских рублях в банках на аукционной основе не применяются рекомендации по верхнему пределу процентных ставок по новым срочным банковским вкладам (депозитам) юрлиц в национальной валюте.

 
 
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Рекомендации, данные в письмах Нацбанка в 2016 году, не распространяются на новые срочные безотзывные банковские вклады (депозиты) физических и юридических лиц в...

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