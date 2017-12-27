Ядерное топливо для БелАЭС поставит российская компания ТВЭЛ

МИНСК, 28 дек — Sputnik. Топливная компания ТВЭЛ, входящая в состав российской корпорации "Росатом", подписала контракт на поставку ядерного топлива для строящейся в Беларуси атомной электростанции, сообщила пресс-служба компании.

Сумма контракта на поставки топлива для двух блоков станции не раскрывается, известно, что контракт подписан с госпредприятием "Белорусская АЭС". Компания заявила, что будет сотрудничать с белорусскими атомщиками на протяжении всего срока эксплуатации топливных ячеек.



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"ТВЭЛ готова не только обеспечить строящиеся за рубежом АЭС ядерным топливом до конца срока эксплуатации на выгодных коммерческих условиях, но и совместно с заказчиком вести системную работу по совершенствованию конструкции применяемых топливных кассет, повышению надежности и экономической эффективности их эксплуатации", — цитирует пресс-служба ТВЭЛ слова руководителя компании Натальи Никипеловой.

БелАЭС строится возле городка Островец в Гродненской области. Строительство ведется при участии специалистов из РФ. Всего будет построено два энергоблока по российскому проекту суммарной мощностью до 2400 мегаватт. Первый энергоблок планируется ввести в строй в 2019 году, второй — еще через год.

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В ноябре АЭС прошла стресс-тесты , результаты которых были отправлены в Еврокомиссию, по информации Госатомнадзора, тесты были успешными.