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Лукашенко изменил процесс отражения курсовых разниц в налоговом учете
28.12.2017 17:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 28 декабря указ №468 "Об отражении курсовых разниц в налоговом учете", сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.
Согласно подписанному главой государства указу, сумму накопившейся на 31 декабря 2017-го в бухучете суммы превышения положительных курсовых разниц над суммами отрицательных до конца следующего года надо будет отразить в составе внереализационных доходов.
Эти же средства надо будет учесть при перечислении в бюджет части прибыли — в соответствии с президентским указом №637 от 28 декабря 2005-го.
Как отметили в пресс-службе главы государства, указ позволит не допустить негативных финансовых последствий для организаций в виде одномоментного увеличения по итогам 2017 года налоговой базы по налогу на прибыль и отчислений части прибыли.
Таким образом, организации смогут сохранить в начале года оборотные средства и обеспечить свою стабильную работу.
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Суммы превышения положительных курсовых разниц над отрицательными поэтапно надо будет отразить в составе внереализационных доходов организаций.
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