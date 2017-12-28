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Южная Корея "напугала" биткоин: криптовалюта упала до $14 тыс.

28.12.2017 22:02 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 дек – Sputnik. Криптовалюта биткоин продолжила падение в четверг 28 декабря на фоне новостей о вероятном закрытии бирж, расположенных в Южной Корее, свидетельствуют данные торгов.

Южная Корея "напугала" биткоин: криптовалюта упала до тыс.
© Sputnik / Виктор Толочко
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По состоянию на 21:20 по минскому времени биткоин дешевел на 6,5% – до 14,4 тысячи долларов CIF. 

По информации южнокорейского управления координации государственной политики, правительство собирается бороться с преступлениями, связанными с криптовалютами: власти будут вводить требования раскрывать настоящее имя при осуществлении транзакций, банкам будет запрещено создавать виртуальные счета для проведения операций на криптовалютных биржах.

При этом в правительстве Южной Кореи не исключили, что криптобиржи в стране будут закрыты.

Некоторые альтернативные криптовалюты также продолжили падение: Ethereum – на 3,12% (до 728,3 доллара), Bitcoin Cash – на 9,7% (2,55 тысячи). При этом курс Ripple вырос на 9,7% – до 1,45 доллара.

По данным CoinMarketCap, капитализация мирового рынка криптовалют составляет в настоящее время 555 миллиардов долларов.

 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Капитализация мирового рынка криптовалют составляет в настоящее время 555 миллиардов долларов.

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