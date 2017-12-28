Сельхозпредприятия Минской области до конца 2018 года сократят проблемную задолженность перед Банком развития более чем в 2 раза. Об этом заявил председатель правления Банка развития Сергей Румас во время подписания соглашения с руководством Минской области.



Анатолий Исаченко, Сергей Румас и Андрей Позняк. Фото: brrb.by

В Минской области у банка всего 67 кредитополучателей, просроченная задолженность есть по 38 сельхозпредприятиям. Сейчас «проблемка» составляет 28 млн рублей.

По состоянию на конец 2017 года дочерним предприятием Банка развития «Промагролизингом» было поставлено СПК Минской области техники на сумму 196 млн рублей. «Однако в силу объективных и субъективных причин образовалась задолженность на сумму 96 млн рублей», — сказал гендиректор «Промагролизинга» Андрей Позняк. «Уже погашено 52 млн рублей. Оставшаяся задолженность является предметом подписания соглашения с Минским облисполкомом», — добавил он.

«Долгое время по Минской области нарастал клубок просроченных платежей. Это касалось и кредитов, предоставленных Банком развития сельхозпредприятиям региона, и переданных на обслуживание в наш банк, и платежей „Промагролизингу“. И где-то к середине года объем неплатежей по Банку развития по одной Минской области был равен объему просроченных платежей по всем остальным областям страны, — пояснил Сергей Румас. — Развязки никакой не было. Это приводило к тому, что Минская область не могла кредитоваться по целому ряду программ Банка развития». По его словам, новый губернатор Минской области Анатолий Исаченко сразу пригласил на встречу в исполком и предложил искать возможные пути решения.

Итогом стало подписанное сегодня Банком развития, Миноблисполкомом и «Промагролизингом» трехстороннее соглашение о взаимодействии на 2018−2019 годы.

— Мы составили графики выплат этих средств сельхозпредприятиями. До конца 2018 года просроченная задолженность должна сократиться до 8 млн рублей, — пояснил Румас. — Октябрь, ноябрь и декабрь мы живем уже фактически в этих графиках. Но ключевой момент — выполнение этих графиков позволит нам начать реализацию проектов по Минской области. Облисполком, подписывая эти графики, берет на себя обязательства контролировать их исполнение сельхозпредприятиями.

Стоит отметить, что Банк развития отказался от штрафных санкций по просроченным платежам. Вместе с тем госбанк взял обязательства направить средства, полученные от погашения проблемной задолженности, на социальное развитие Минской области. В качестве пилота будет профинансирована реализация подпрограммы «Чистая вода» государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда». «Льготные кредиты будут направлены предприятиям системы ЖКХ для проведения мероприятий по очистке воды и замене тепловых сетей», — пояснил Анатолий Исаченко.

В 2018 году Банк развития направит 20 млн рублей льготных кредитов на исполнение этой программы. Всего до 2020 года будет выделено не менее 50 млн рублей.