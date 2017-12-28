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Румас: Криптовалюты - это модернизированная МММ

29.12.2017 08:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Председатель правления Банка развития Сергей Румас сравнил хождение
криптовалют и весь ажиотаж вокруг них с популярной финансовой
пирамидой 90-х годов.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Если рассматривать как средство инвестиций — это модернизированная
МММ, — сказал Румас журналистам, отвечая на вопрос об
отношении к криптовалютам. — Первые, что вложили средства, — заработают,
но многие потеряют».

«Если рассматривать как средство платежа — да, удобный инструмент,
особенно для тех, кто по различным причинам хочет обойти требования
регуляторов. Поэтому не совсем понимаю, для чего Беларуси здесь быть
впереди планеты всей», — добавил он.

Подобного мнения Румас придерживается и касаемо технологии блокчейн.
«Я бы не говорил, что это революция. Да, это новая продвинутая технология,
основанная на распределенной базе данных. Сфера ее применения может
быть очень обширна, но говорить о том, что, внедряя ее, мы решим все
проблемы и рванем — это, наверное, завышенные ожидания», — сказал банкир.

Сергей Румас подчеркнул, что это его «личная позиция».

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Теги: Курсы валют
 
 
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Председатель правления Банка развития Сергей Румас сравнил хождение криптовалют и весь ажиотаж вокруг них с популярной финансовой пирамидой 90-х годов.

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