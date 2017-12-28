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Румас: Криптовалюты - это модернизированная МММ
29.12.2017 08:00 — Новости Экономики | Tut.by
Председатель правления Банка развития Сергей Румас сравнил хождение
«Если рассматривать как средство инвестиций — это модернизированная
«Если рассматривать как средство платежа — да, удобный инструмент,
Подобного мнения Румас придерживается и касаемо технологии блокчейн.
Сергей Румас подчеркнул, что это его «личная позиция».
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Председатель правления Банка развития Сергей Румас сравнил хождение криптовалют и весь ажиотаж вокруг них с популярной финансовой пирамидой 90-х годов.
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