Румас: Криптовалюты - это модернизированная МММ

Председатель правления Банка развития Сергей Румас сравнил хождение

криптовалют и весь ажиотаж вокруг них с популярной финансовой

пирамидой 90-х годов.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Если рассматривать как средство инвестиций — это модернизированная

МММ, — сказал Румас журналистам, отвечая на вопрос об

отношении к криптовалютам. — Первые, что вложили средства, — заработают,

но многие потеряют».

«Если рассматривать как средство платежа — да, удобный инструмент,

особенно для тех, кто по различным причинам хочет обойти требования

регуляторов. Поэтому не совсем понимаю, для чего Беларуси здесь быть

впереди планеты всей », — добавил он.

Подобного мнения Румас придерживается и касаемо технологии блокчейн.

«Я бы не говорил, что это революция. Да, это новая продвинутая технология,

основанная на распределенной базе данных. Сфера ее применения может

быть очень обширна, но говорить о том, что, внедряя ее, мы решим все

проблемы и рванем — это, наверное, завышенные ожидания», — сказал банкир.

Сергей Румас подчеркнул, что это его «личная позиция».