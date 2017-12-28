В кругу семьи, под поздравление президента. Как политики встречают Новый год

Новогоднюю ночь белорусы встречают по-разному: для кого-то это строго семейный праздник, для кого-то — повод встретиться с друзьями или уехать за город. TUT.BY узнал, как встречают Новый год белорусские политики, что готовят и смотрят ли поздравление президента.

«Поздравление президента смотрим внимательно, чтобы ничего не пропустить»

Один из лидеров «Говори правду» Татьяна Короткевич на Новый год обычно уезжает к друзьям в регионы, но этот будет встречать дома, в кругу семьи. Меню стола, как признается, приходится согласовывать с сыном-подростком, поскольку он довольно избирателен. К тому же, политик считает, что к сюрпризам в меню готовы не все. Бюджет новогоднего стола обычно не ограничен, но Татьяна считает, что тратить надо разумно.



Фото: из Facebook Татьяны Короткевич

— У меня есть какой-то психологический лимит и понимание того, что ты уже взрослый и это не последняя ночь, завтра тоже нужны будут деньги, и послезавтра. Поэтому стол делаем праздничный, но тратим в меру, — говорит Короткевич. — Еще планирую поздравить как-то соседей, ведь это почти родные люди — слышишь их каждый день с утра до вечера.

Новогоднее поздравление президента лидер «Говори правду» смотрит. И считает, что для политика это обязательно, вне зависимости от его взглядов.

— Если бы я не занималась политикой, не смотрела бы, — признается Короткевич. — А так смотрю не только его: еще Путина, Меркель и других. В том числе, чтобы сравнить, ведь я тоже готовлю поздравление для своих единомышленников и будущих избирателей.

Депутат Анна Канопацкая отмечать Новый год будет дома с семьей. По традиции ужин готовит мама политика, но помогают ей все.



Фото: Facebook Анны Канопацкой

— Для нас это семейный праздник, поэтому никуда не уезжаем, — говорит депутат. — Мы собираемся с родителями, отмечаем. Поздравление президента смотрим очень внимательно, чтобы ничего не пропустить.

Депутат Валерий Бороденя встречает, как признается, без романтики: дома у елки. Она, кстати, должна быть обязательно живая и под потолок. Праздничный стол готовит вся семья — у депутата трое детей, которые активно помогают взрослым.

— Все традиционно, никаких изысков особых на столе не бывает. Из обязательных традиций — подарки, которые Дед Мороз приносит детям ночью, не представляю как этот хитрый старик пробирается в дом. И обязательно утром 1 числа дети находят подарки под елкой, — говорит депутат.

Телевизор в семье у Валерия в новогоднюю ночь идет фоном, поздравление президента включают только чтобы не пропустить бой курантов. После полуночи семья обычно выбирается на горку. В этом году, если со снегом повезет, традиция тоже будет соблюдена.

«Готовить праздничный стол мне не разрешают»

Для семьи сопредседателя партии БХД Виталия Рымашевского главный праздник Рождество, когда в доме собирается большое количество друзей. А вот Новый год семья Рымашевского отмечает узким кругом.

Есть в семье и традиции: поскольку политик живет за городом в частном доме, у него есть своя небольшая баня, которую он обязательно топит накануне праздника. Елки в этом году у Рымашевского целых четыре: одна во дворе, остальные три покупались, чтобы высадить, но пока стоят в доме в кадках.

Новогодний стол готовит супруга Виталия, поскольку, как он сам признается, его кулинарные изыски в семье понимают не все.

— Я быў бы рад гатаваць стол, але не ўсё, што я гатую, падабаецца маёй сям"і, — смеется Рымашевский. — Таму гатуе Наста, а я на падхваце.

Поздравление президента Рымашевский не смотрит — у него нет телевизора, а время «Ч» отслеживает по интернету.

В семье председателя БНФ Григория Костусева на Новый год принято собираться всей семьей: приезжают дети и внуки. Готовит стол супруга политика, а мужчины под строгим присмотром режут салаты. Стол традиционный, большинство продуктов со своих грядок.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— У нас заўсёды ёсць запасы: і ягады, і бульба, і грыбы, і агуркі, таму на стале шмат чаго са свайго агароду, гэта прыемна, — говорит Костусев. Поздравление президента политик смотрит, «чтобы не прозевать начало Нового года».