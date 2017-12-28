Отрасли-чемпионы и чемпионы отраслей. Топ-400 компаний-легенд белорусского бизнеса

«Пуше», «Трайпл», EPAM Systems, «Атлант М», «Санта Бремор» и еще 395 частных предприятий, вошли в топ-400 компаний-легенд белорусского бизнеса в 1991—2016 годах, составленный «Ежедневником» .

В канун Нового года «Ежедневник» при поддержке генерального партнера МТБанка завершил глобальное исследование развития предпринимательства в независимой Беларуси. За чуть более года в рамках проекта «Сделано в Беларуси. Топ-400 компаний — легенд белорусского бизнеса» была составлена летопись зарождения частного бизнеса в Беларуси, опубликованы истории нескольких тысяч компаний и предпринимателей, инвестировавших в национальную экономику в течение 1991−2016 годов. Самые крупные и яркие бизнесы включены в своеобразный «зал славы» — в Топ-400 компаний-легенд белорусского бизнеса.

Начав с истории лесной и деревообрабатывающей отрасли и закончив на этой неделе историей пищевой промышленности «Ежедневник» вспомнил, как развивался частный бизнес в 16 отраслях и сегментах национальной экономики. На данный момент аудитория проекта превысила 325 тыс. человек и продолжает расти.

Лидером по читательскому интересу стал продовольственный ретейл, который охватил период от первых белорусских ретейлеров Нерози и Захарова до создания крупнейшего работодателя страны «Евроопта». Второе место заняли машиностроение и металлургия, в которых самыми яркими событиями за 25-летие стали проекты «Форд Юнион», «БелДжи» и перманентная модернизация государственных компаний, за вложенные только в «БелавтоМАЗ» средства давно можно было купить Crysler. В тройке также автоторговля и непродовольственный ретейл с историей «Атлант-М», «Юколы» и подзабытой империи РАМПО.

За 25 лет бизнес в Беларуси прошел сложный путь становления, но смог, несмотря на многочисленные внутренние и внешние проблемы, стать важной составляющей национальной, региональной и мировой экономики. В последние два года (2016−2017), которые частью вошли в проект, частью, надеемся, станут объектом нового исследования, белорусский бизнес переживает один из сложнейших периодов в своей истории. Но, надеемся, что из этих испытаний он выйдет с новыми силами и идеями и по-настоящему станет главной движущей инновационного и конкурентоспособного развития белорусской экономики.

Удачи в наступающем году и в следующем 25-летии!

Топ-400 компаний-легенд белорусского бизнеса