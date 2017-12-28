ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отрасли-чемпионы и чемпионы отраслей. Топ-400 компаний-легенд белорусского бизнеса

29.12.2017 09:27 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

«Пуше», «Трайпл», EPAM Systems, «Атлант М», «Санта Бремор» и еще 395 частных предприятий, вошли в топ-400 компаний-легенд белорусского бизнеса в 1991—2016 годах, составленный «Ежедневником».

В канун Нового года «Ежедневник» при поддержке генерального партнера МТБанка завершил глобальное исследование развития предпринимательства в независимой Беларуси. За чуть более года в рамках проекта «Сделано в Беларуси. Топ-400 компаний — легенд белорусского бизнеса» была составлена летопись зарождения частного бизнеса в Беларуси, опубликованы истории нескольких тысяч компаний и предпринимателей, инвестировавших в национальную экономику в течение 1991−2016 годов. Самые крупные и яркие бизнесы включены в своеобразный «зал славы» — в Топ-400 компаний-легенд белорусского бизнеса.

Начав с истории лесной и деревообрабатывающей отрасли и закончив на этой неделе историей пищевой промышленности «Ежедневник» вспомнил, как развивался частный бизнес в 16 отраслях и сегментах национальной экономики. На данный момент аудитория проекта превысила 325 тыс. человек и продолжает расти.

Лидером по читательскому интересу стал продовольственный ретейл, который охватил период от первых белорусских ретейлеров Нерози и Захарова до создания крупнейшего работодателя страны «Евроопта». Второе место заняли машиностроение и металлургия, в которых самыми яркими событиями за 25-летие стали проекты «Форд Юнион», «БелДжи» и перманентная модернизация государственных компаний, за вложенные только в «БелавтоМАЗ» средства давно можно было купить Crysler. В тройке также автоторговля и непродовольственный ретейл с историей «Атлант-М», «Юколы» и подзабытой империи РАМПО.

За 25 лет бизнес в Беларуси прошел сложный путь становления, но смог, несмотря на многочисленные внутренние и внешние проблемы, стать важной составляющей национальной, региональной и мировой экономики. В последние два года (2016−2017), которые частью вошли в проект, частью, надеемся, станут объектом нового исследования, белорусский бизнес переживает один из сложнейших периодов в своей истории. Но, надеемся, что из этих испытаний он выйдет с новыми силами и идеями и по-настоящему станет главной движущей инновационного и конкурентоспособного развития белорусской экономики.

Удачи в наступающем году и в следующем 25-летии!

Топ-400 компаний-легенд белорусского бизнеса

 
 
Ссылка на источник 119
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Пуше", "Трайпл", EPAM Systems, "Атлант М", "Санта Бремор" и еще 395 частных предприятий, вошли в топ-400 компаний -легенд белорусского бизнеса в 1991-2016 годах, составленный...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
В кругу семьи, под поздравление президента. Как политики встречают Новый год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика