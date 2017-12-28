Ставки налогов проиндексируют в следующем году

МИНСК, 29 дек — Sputnik. Ставки налогов планируется проиндексировать в следующем году на 7,4%, свидетельствуют опубликованные Минфином данные с пояснениями к республиканскому бюджету на 2018-й.

Ставки налогов планируют индексировать для адаптации к инфляционным процессам. Некоторые из них поднимутся в 2018-м на 7,5%.

Известно и то, какие ставки налогов в следующем году поднимутся:

земельный налог,

экологический налог,

налог за добычу (изъятие) природных ресурсов,

подоходный налог в фиксированных суммах,

единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц,

акцизы, за исключением табачных изделий, автомобильного топлива, крепкой алкогольной продукции, вин плодовых крепленых и пива.

Из уже заявленных мер, следующих той же логике — и увеличение размера БВ (базовой величины) с 1 января до Br24,5.



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Кроме того, будут увеличены ставки акцизов на сигареты и другие табачные изделия (на 15%), на автомобильное топливо (10%), плодовые крепленые вина (3,5%).

Некоторых плательщиков в следующем году также планируют перевести на ежемесячную уплату НДС с поэтапной отменой ограничений на вычет "входного налога".

Не так давно о налоговой системе высказывался и президент Беларуси Александр Лукашенко. Он прокомментировал работу над изменением Налогового кодекса и подчеркнул, что после изменений и сокращений налоговых поступлений в бюджет страны стать меньше не должно.