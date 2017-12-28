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Ставки налогов проиндексируют в следующем году
29.12.2017 09:43 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек — Sputnik. Ставки налогов планируется проиндексировать в следующем году на 7,4%, свидетельствуют опубликованные Минфином данные с пояснениями к республиканскому бюджету на 2018-й.
Ставки налогов планируют индексировать для адаптации к инфляционным процессам. Некоторые из них поднимутся в 2018-м на 7,5%.
Известно и то, какие ставки налогов в следующем году поднимутся:
Из уже заявленных мер, следующих той же логике — и
Кроме того, будут увеличены ставки акцизов на сигареты и другие табачные изделия (на 15%), на автомобильное топливо (10%), плодовые крепленые вина (3,5%).
Некоторых плательщиков в следующем году также планируют перевести на ежемесячную уплату НДС с поэтапной отменой ограничений на вычет "входного налога".
Не так давно о налоговой системе высказывался и президент Беларуси Александр Лукашенко. Он прокомментировал работу над изменением Налогового кодекса и подчеркнул, что после изменений и сокращений налоговых поступлений в бюджет страны стать меньше не должно.
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Кроме того, планируется увеличение ставок акцизов на табак, автомобильное топливо и плодовые вина.
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