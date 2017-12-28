Румас сравнил криптовалюты с МММ

МИНСК, 29 дек — Sputnik. Криптовалюты как средство инвестиций — модернизированная МММ, заявил накануне на брифинге председатель правления Банка развития Беларуси Сергей Румас.



© Sputnik / Виктор Толочко В БНТУ объявили набор на специализацию "Криптовалюты и деривативы"

Известный банкир по просьбе журналистов рассказал о своем личном отношении к теме криптовалют и технологии блокчейн, которая вызывает сегодня ажиотаж и бурное обсуждение.

"Если рассматривать как средство инвестиций — это модернизированная МММ (финансовая пирамида в 90-х — Sputnik). Первые, что вложили средства, — заработают, но многие потеряют", — высказался Румас.

При этом Румас признал, что как средство платежа криптовалюты — удобный инструмент, а в особенности "для тех, кто по различным причинам хочет обойти требования регуляторов". "Поэтому не совсем понимаю, для чего Беларуси здесь быть впереди планеты всей", — отметил глава Банка развития.

Достаточно скептичен Румас и к технологии блокчейн: по его мнению, она не является революционной.

"Да, это новая продвинутая технология, основанная на распределенной базе данных. Сфера ее применения может быть очень обширна, но говорить о том, что, внедряя ее, мы решим все проблемы и рванем — это, наверное, завышенные ожидания" — сказал он и добавил, что это его личная позиция.

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Криптовалюты и технология блокчейн были узаконены в Беларуси 22 декабря после подписания главой государства декрета "О развитии цифровой экономики". Этот документ был назван прорывным. Все подробности о нем читайте в сюжете >>