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Беларусь заключила контракт на поставку ядерного топлива для БелАЭС с компанией Росатома
29.12.2017 12:25 — Новости Экономики | Tut.by
Топливная компания Росатома АО «ТВЭЛ» и Белорусская АЭС заключили контракт на поставку ядерного топлива на два энергоблока БелАЭС, сообщается в пресс-релизе «Росатома».
«В рамках интегрированного предложения Госкорпорации Росатом Топливная компания ТВЭЛ готова не только обеспечить строящиеся за рубежом АЭС ядерным топливом до конца срока эксплуатации на выгодных коммерческих условиях, но и совместно с заказчиком вести системную работу по совершенствованию конструкции применяемых топливных кассет, повышению надежности и экономической эффективности их эксплуатации», — отметила президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова.
Стоимость контракта не раскрывается.
Белорусская АЭС в Островце строится по российскому проекту, на строительство также был выдан Россией экспортный кредит размером до 10 млрд долларов. Межправительственное соглашение о строительстве станции предусматривает сотрудничество в проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию под ключ двух энергоблоков АЭС.
Первый блок БелАЭС планируется
Как заявил журналистам замминистра энергетики Михаил Михадюк, АЭС строится прежде всего для удовлетворения собственных нужд в электроэнергии. «После запуска двух энергоблоков АЭС закроет чуть больше 30% потребности страны», — сообщил замминистра.
Топливная компания ТВЭЛ включает в себя предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. АО «ТВЭЛ» обеспечивает ядерным топливом 75 энергетических реакторов в 14 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота.
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Топливная компания Росатома АО "ТВЭЛ" и Белорусская АЭС заключили контракт на поставку ядерного топлива на два энергоблока БелАЭС, сообщается в пресс-релизе...
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