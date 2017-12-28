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Беларусь заключила контракт на поставку ядерного топлива для БелАЭС с компанией Росатома

29.12.2017 12:25 — Новости Экономики | Tut.by  
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Топливная компания Росатома АО «ТВЭЛ» и Белорусская АЭС заключили контракт на поставку ядерного топлива на два энергоблока БелАЭС, сообщается в пресс-релизе «Росатома».

«В рамках интегрированного предложения Госкорпорации Росатом Топливная компания ТВЭЛ готова не только обеспечить строящиеся за рубежом АЭС ядерным топливом до конца срока эксплуатации на выгодных коммерческих условиях, но и совместно с заказчиком вести системную работу по совершенствованию конструкции применяемых топливных кассет, повышению надежности и экономической эффективности их эксплуатации», — отметила президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова.

Стоимость контракта не раскрывается.

Белорусская АЭС в Островце строится по российскому проекту, на строительство также был выдан Россией экспортный кредит размером до 10 млрд долларов. Межправительственное соглашение о строительстве станции предусматривает сотрудничество в проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию под ключ двух энергоблоков АЭС.

Первый блок БелАЭС планируется ввести в строй в 2019 году. Ранее планировалось, что первый блок БелАЭС заработает в 2018 году, второй — в 2020-м. Такая задержка вызвана тем, что Беларусь решила заменить корпус реактора из-за инцидента с ним в июле прошлого года.

Как заявил журналистам замминистра энергетики Михаил Михадюк, АЭС строится прежде всего для удовлетворения собственных нужд в электроэнергии. «После запуска двух энергоблоков АЭС закроет чуть больше 30% потребности страны», — сообщил замминистра.

Топливная компания ТВЭЛ включает в себя предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. АО «ТВЭЛ» обеспечивает ядерным топливом 75 энергетических реакторов в 14 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота.

 
 
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Топливная компания Росатома АО "ТВЭЛ" и Белорусская АЭС заключили контракт на поставку ядерного топлива на два энергоблока БелАЭС, сообщается в пресс-релизе...

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