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"Нас приглашают минимум пять государств". Лукашенко собирается на американский континент

29.12.2017 12:41 — Новости Экономики | Tut.by  
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Президент Беларуси в 2018 году планирует совершить ряд визитов в страны американского континента. Об этом глава государства заявил сегодня, общаясь с журналистами во время посещения Минского городского клинического онкологического диспансера.

«Мы точно побываем в Америке. Там у нас есть немало вопросов, нас приглашают минимум пять государств. И мы обязательно там должны побывать, чтобы прежде всего наладить торгово-экономические отношения, которые всегда являются фундаментом», — цитирует БЕЛТА белорусского лидера.

Александр Лукашенко уточнил, что визиты прорабатываются как в уже традиционные страны-партнеры, так и в другие.

В то же время Александр Лукашенко отметил, что не это для него самое главное. «Если честно, это из личного, я очень хочу, чтобы в братской нам Украине закончилась война, чтобы там начали жить по-людски. Для меня это самая важная проблема», — подчеркнул он.

Президент заявил, что Украина и ее народ являются родными для Беларуси. «Это очень трудолюбивый народ, который я хорошо изучил и знаю еще с молодости — мне пришлось служить в Западном пограничном округе. Я так называемых украинских западенцев хорошо узнал. Это очень трудолюбивые, порядочные люди, с которыми надо просто уметь разговаривать», — сказал глава государства.

«Мы не просто соседи — мы родные, братья. Мы переживаем за Украину. Это главное, где мы должны приложить максимум усилий, чтобы локализовать эту проблему», — считает белорусский лидер.

Он добавил, что если конфликт будет разрастаться, то это отразится на многих.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Александр Лукашенко 29 декабря посещает реконструированный Минский городской клинический онкологический диспансер.

 
 
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Говоря о перспективах развития внешней политики Беларуси в предстоящем году и ряде планируемых зарубежных визитов, белорусский лидер отметил, что не это для него...

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