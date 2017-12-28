ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нацбанк определил порядок начисления бонусов для банкиров

29.12.2017 13:39 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 29 дек — Sputnik. Нацбанк Беларуси определил порядок начисления годовых бонусов руководителям банков, соответствующее постановление официально опубликовано в пятницу.

Нацбанк определил порядок начисления бонусов для банкиров
© Pixabay
Лукашенко не хочет видеть банкиров "скопищем жирных котов"

Тема зарплат и бонусов для банкиров обсуждалась в середине ноября у президента Беларуси Александра Лукашенко — тогда глава государства высказывал свое недовольство часто необоснованно большими премиями "жирных котов" и требовал разобраться с этой темой.

В конце декабря Национальный банк принял постановление, которое вносит изменения и дополнения в постановление от 11 сентября 2013 № 524 "О некоторых вопросах оплаты труда" в тех частях, которые касаются оплаты труда руководителям банковских организаций и их сотрудникам.

Так, размеры оплаты труда руководства банков будут еще больше зависеть от сроков получения результатов деятельности, а также принятых рисков, характера и масштаба операций и выполнения показателей — KPI.

Будет внедрен и механизм "отложенного бонуса" — годовую премию смогут выплачивать частями или даже в течение нескольких лет.

"Жирным котам" придется быть скромнее: сколько будут проучить банкиры >>

В регуляторе уже заявляли о том, что потребуют от коммерческих банков создать справедливую систему оплаты труда и вознаграждения работников. Вопросы фиксированных и нефиксированных выплат должны регулироваться внутреннего акта, а интересы в этом плане должны быть защищены у всего персонала.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 86
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Так, теперь все бонусы руководителей банков будут больше зависеть от сроков получения результатов их деятельности.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Струнный транспорт SkyWay получил сертификаты соответствия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика