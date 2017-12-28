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Нацбанк определил порядок начисления бонусов для банкиров
29.12.2017 13:39 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек — Sputnik. Нацбанк Беларуси определил порядок начисления годовых бонусов руководителям банков, соответствующее постановление официально опубликовано в пятницу.
Тема зарплат и бонусов для банкиров обсуждалась в середине ноября у президента Беларуси Александра Лукашенко — тогда глава государства
В конце декабря Национальный банк принял постановление, которое вносит изменения и дополнения в постановление от 11 сентября 2013 № 524 "О некоторых вопросах оплаты труда" в тех частях, которые касаются оплаты труда руководителям банковских организаций и их сотрудникам.
Так, размеры оплаты труда руководства банков будут еще больше зависеть от сроков получения результатов деятельности, а также принятых рисков, характера и масштаба операций и выполнения показателей — KPI.
Будет внедрен и механизм "отложенного бонуса" — годовую премию смогут выплачивать частями или даже в течение нескольких лет.
В регуляторе уже заявляли о том, что потребуют от коммерческих банков создать справедливую систему оплаты труда и вознаграждения работников. Вопросы фиксированных и нефиксированных выплат должны регулироваться внутреннего акта, а интересы в этом плане должны быть защищены у всего персонала.
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Так, теперь все бонусы руководителей банков будут больше зависеть от сроков получения результатов их деятельности.
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