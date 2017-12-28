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Стоимость жилья с господдержкой в Беларуси сравнялась со среднемесячной зарплатой
29.12.2017 12:25 — Новости Экономики | БелТА
29 декабря, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Стоимость жилья, построенного с государственной поддержкой, сравнялась со среднемесячной заработной платой. Об этом сообщил сегодня журналистам министр архитектуры и строительства Анатолий Черный, передает корреспондент БЕЛТА.
"До конца года коэффициент будет не более 1. Речь идет обо всем жилье, которое строится с господдержкой", - отметил Анатолий Черный.
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