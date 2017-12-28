Стоимость жилья с господдержкой в Беларуси сравнялась со среднемесячной зарплатой

29 декабря, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Стоимость жилья, построенного с государственной поддержкой, сравнялась со среднемесячной заработной платой. Об этом сообщил сегодня журналистам министр архитектуры и строительства Анатолий Черный, передает корреспондент БЕЛТА.

"До конца года коэффициент будет не более 1. Речь идет обо всем жилье, которое строится с господдержкой", - отметил Анатолий Черный.

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