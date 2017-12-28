Внешний госдолг Беларуси с начала года вырос на $2,9 млрд

МИНСК, 29 дек — Sputnik. Внешний государственный долг Беларуси с начала года увеличился на 21,3% до отметки в 16,6 миллиарда долларов по данным на 1 декабря, сообщили Sputnik в Министерстве финансов республики.

В конце месяца белорусский Минфин предоставил данные по размеру госдолга.

Так, внешний государственный долг на 1 декабря составил 16,6 миллиарда долларов, с начала года он увеличился на 2,9 миллиарда — или на 21,3%. С начала года Беларусь привлекла внешних госзаймов на 3,769 миллиарда.

Наиболее крупная сумма займов (1,4 миллиарда) — от еврооблигаций, еще почти 1,2 миллиарда долларов — от правительства и банков России, а 800 миллионов долларов — от ЕББР. Также республика одалживала деньги у банков КНР, МБРР, ЕБРР и СИБ.

На погашение внешнего государственного долга с начала года потратили 915,2 миллиона долларов.

Государственный долг страны на начало декабря составил 42,3 миллиарда рублей — или более 21 миллиарда долларов в эквиваленте. С начала года он увеличился на 14,4%.

При этом внутренний госдолг с начала года снизился на 11,1% — до 9,1 миллиарда белорусских рублей.