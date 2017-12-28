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Внешний госдолг Беларуси вырос на 21,3%

29.12.2017 15:07 — Новости Экономики | БДГ  
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За 11 месяцев 2017 года государственный долг Беларуси увеличился на 1,9 миллиардов (что равняется 21,3%) и составил на 1 декабря 16,6 млрд рублей.

В целом государственный долг Республики Беларусь на 1 декабря составил 42,3 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2017 года на 5,3 млрд рублей, или на 14,4%.

Между тем, в 2018 году платежи по погашению и обслуживанию госдолга Беларуси ожидаются на уровне 3,7 млрд долларов (против 3,4 млрд в 2017 году). В том числе около 2,5 млрд долларов валютного государственного долга необходимо погасить, еще более 1,2 млрд долларов - направить на его обслуживание.

С начала года Беларусь привлекла внешних займов на сумму почти 3,77 млрд долларов. Самые крупные кредиторы – покупатели еврооблигаций (их было выпущено и продано на сумму 1,4 млрд долларов), правительство и банки России (1,19 млрд долларов, ЕФСР (0,8 млрд долларов).

В то же время Беларусь в январе-ноябре погасила внешний госдолг на сумму 915,2 млн долларов.

Внутренний госдог Беларуси по состоянию на 1 декабря 2017 года составляет 9,1 млрд рублей, уменьшившись с начала года на 1,1 млрд рублей (11,1%) с учетом курсовых разниц.

 
 
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За 11 месяцев 2017 года государственный долг Беларуси увеличился на 1,9 миллиардов (что равняется 21,3%) и составил на 1 декабря 16,6 млрд рублей.

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Внешний госдолг Беларуси с начала года вырос на $2,9 млрд
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