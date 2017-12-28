29 декабря, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Стоимость жилья с господдержкой в Беларуси сравнялась со среднемесячной зарплатой. Об этом сообщил сегодня журналистам министр архитектуры и строительства Анатолий Черный, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень важно, что мы добились снижения стоимости квадратного метра жилья с господдержкой и сближения его со средней заработной платой. В сентябре мы вышли на то, что соотношение стоимости квадратного метра для многоэтажных домов с господдержкой и заработной платы составило 0,97. До конца года коэффициент будет не более 1. Речь идет обо всем жилье, которое строится с господдержкой", - отметил Анатолий Черный.

Он подчеркнул, что задание на 2017 год по строительству жилья перевыполнено - будет введено более 3 млн 630 тыс. кв.м (задание - 3,5 млн). Также перевыполнен план по строительству жилья с господдержкой - 562,5 тыс. кв.м (задание - 501 тыс. кв.м). "Важно, что многодетные семьи - 4 тыс. 359 семей обеспечены жильем с господдержкой", - сказал министр.-0-