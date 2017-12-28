В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Viessmann построит один из крупнейших электропарков в Германии В начале 2018 года будет введена в эксплуатацию солнечная электростанция в штаб-квартире Viessmann в Аллендорфе. Она будет поставлять 1,8 гигаваттчаса электричества в...

В начале 2018 года будет введена в эксплуатацию солнечная электростанция в штаб-квартире Viessmann в Аллендорфе. Она будет поставлять 1,8 гигаваттчаса электричества в год, что покроет 7 процентов потребностей завода Viessmann. Эквивалент будет достаточным для снабжения электричеством 400 домохозяйств. Объем инвестиций в проект 1,7 миллиона евро. Мощность солнечной электростанции составит 2 мегаватта, которые будут использованы для электроснабжения завода. Предприятие расположится на участке площадью в 4.5 гектара и станет одним из первых солнечных электропарков такой площади в Германии. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 31 января 2018 года. Технические работы уже идут полным ходом.До середины декабря 2017 года были протянуты все необходимые кабели, возведены опорные конструкции и установлены сами модули фотовольтаики. В январе будет произведен монтаж комплектующих среднего напряжения. Площадь электропарка будет полностью огорожена, а с внешней стороны ограждения высадят бук. Проектировщиком и генеральным подрядчиком выступает Viessmann PV + E-Systeme GmbH, субподрядчиком является компания Habdank PV-Projects на конкурсной основе.www.viessmann.ru