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Окно и аксессуары, что кроется в деталях

29.12.2017 12:55 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Аксессуары для окон, это именно то, о чем часто забывают, планируя покупку. В целом все аксессуары для окон можно разделить на две большие группы, декоративные и функциональные. Таким образом, выбирать из очень большого ассортимента, который есть сейчас на рынке, нужно согласно своим задачам. Критерий здесь один, качество и соответствие заявленной цели. Говоря о декоративных элементах, стоит упомянуть разнообразные накладки и пленки на профиль. Например, для того чтобы вписать окно в стиль Hi-Tech, могут понадобиться такие металлические маски, как Corona TopAlu. Не придется заменять профиль более дорогим алюминием при полном соответствии экстерьера окон классическим образцам промышленного дизайна. Собственно, такие накладки и делаются из алюминия и просто защелкиваются на профиле. С другой стороны, если интерьеру больше соответствуют структура и цвет дерева, можно воспользоваться специальными ламинирующими пленками. Они наносятся заводским способом, образуя прочное покрытие, трудноотличимое от натурального.

Ассортимент функциональных аксессуаров гораздо шире декоративного и способен решить практически любые задачи, начиная от избавления от комаров и мух и заканчивая безопасностью детей и животных. Даже привычная всем сетка, говорит Станислав Французов, продукт-менеджер департамента ПВХ-систем и фурнитуры в России и странах СНГ компании Schüco, может не только защищать от москитов, но и помогать заботиться о домашнем любимце. Системы сеток антикошка, Petscreen, делаются из прочной проволоки специального плетения и имеют особый крепеж.

Это гарантированно не даст животному выпасть из окна. Важно, чтобы такая сетка полностью подходила под размеры окна и надежно крепилась. С установленной москитной сеткой можно смело открыть окно в летнюю жару, однако есть вероятность, что сильный сквозняк его захлопнет. В допластиковую эру в этом случае использовались гребёнки, однако сегодня не слишком эстетичному аксессуару пришла на смену система дискретного, ступенчатого, открывания.

Функционал ее аналогичен гребёнке, однако благодаря расположению внутри фальца и управлению ручкой дискретное открывание безопаснее и удобнее и к тому же не портит внешний вид окна. Впрочем, проветривать помещение нараспашку можно лишь в теплый сезон. Для более холодных времен года стоит выбрать другие приспособления, тем более что выбор на рынке велик. К таким видам функциональных аксессуаров можно отнести системы проветривания.

Поскольку приоткрытое окно потенциально является источником угрозы, на нижних и верхних этажах взлома, на прочих попадания пыли и других городских загрязнителей, важно выбрать надежную модель, которая, с одной стороны, будет давать приток свежего воздуха, с другой, не повредит защитным свойствам оконной конструкции. Кстати, она же сэкономит тепло. До 50 процентов холода улетучивается именно через открытые для проветривания окна.

Такие современные системы проветривания с рекуперацией тепла, как Schüco VentoTherm, объясняет Станислав Французов, позволяют обеспечить отличное и безопасное проветривание без открытия рамы. Такие системы встраиваются непосредственно в профиль и предотвращают сквозняки и проникновение насекомых внутрь помещения, при этом хорошо защищая от шума. Кроме того, рекуперация дает возможность полностью избежать холодных сквозняков зимой и в межсезонье. Свежий воздух подогревается, проходя через особые каналы в раме.

К функциональным аксессуарам для окон можно смело отнести и системы безопасности, например, рольставни. Кстати, они могут включать в себя и дополнительные опции, то же проветривание, например. К таким системам относятся ставни DuoTherm Thermo NB, куда уже входит вентсистема VentoTherm. В данном случае она монтируется в насадном коробе и обеспечивает постоянный воздухообмен, в то время как рольставня гарантирует безопасность и светозвукоизоляцию.

www.schueco.ru
 
 
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Аксессуары для окон, это именно то, о чем часто забывают, планируя покупку. В целом все аксессуары для окон можно разделить на две большие группы, декоративные и...

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