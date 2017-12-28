|
"Минималку" с 1 января поднимут до 305 рублей
29.12.2017 16:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек — Sputnik. Размер минимальной месячной заработной платы с 1 января 2018 года увеличили до 305 белорусских рублей, сообщили Sputnik в министерстве труда и социальной защиты.
© Sputnik / Виктор Толочко
Последний раз МЗП поднимали с 1 января 2017-го — тогда ее размер составил 265 белорусских рублей.
Совет министров Беларуси решил с 1 января 2018-го поднять минимальную заработную плату до 305 рублей — то есть на 40 белорусских рублей.
"Минималку" работодатели обязаны применять как низшую границу при определении заработной платы работников — за работу в нормальных условиях при выполнении всех обязанностей и нормальной продолжительности рабочего времени.
В случае, если оплата сотруднику за работу на полную ставку не достигает по каким-то причинам размера минимальной заработной платы, в бюджетных организациях сотрудникам доплачивают до требуемого государством уровня.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В прошлый раз минимальную заработную плату поднимали с 1 января 2017 года - до 265 белорусских рублей.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии