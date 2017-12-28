В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Данфосс вводит новый стандарт управления температурой в доме Новую серию комнатных термостатов для зонального управления гидравлическими системами теплого пола и радиаторного отопления индивидуального дома представила в...

Новую серию комнатных термостатов для зонального управления гидравлическими системами теплого пола и радиаторного отопления индивидуального дома представила в декабре 2017 года компания Данфосс. Флагманом линейки является программируемый терморегулятор Danfoss Icon programmable. Он оснащен большим сенсорным дисплеем с графической навигацией. Устройство позволяет задавать различные режимы работы отопительных приборов из библиотеки настроек и умеет автоматически подстраиваться к предпочтениям пользователя. Вся серия впервые для оборудования этого типа выполнена в формфакторе стандартных электроустановочных изделий и совместима с декоративными рамками любых производителей. Новинка представлена в трех вариантах исполнения. Помимо флагманской модели, линейка включает модификацию с сенсорным дисплеем для ручного управления и индикации температуры воздуха в помещении. Обе разновидности терморегулятора имеют подсвеченную индикацию.Третья выпускается без дисплея, его заменяет вращающийся настроечный диск с температурными делениями. Все три модели производятся в формфакторе для скрытого и настенного монтажа и оборудованы бесшумным реле. Это отличие выделяет их в ряду терморегуляторов других производителей, как правило, издающих характерные периодические щелчки. Еще одной особенностью нового решения стала встроенная библиотека настроек, позволяющая пользователю выбирать оптимальные режимы управления температурой без сложных манипуляций и обращений к инструкции.Разнообразие вариантов обеспечивают семь предустановленных температурных графиков, по числу дней в неделе, для каждого из которых можно выбрать три режима, сменяющих друг друга на протяжении суток. Дома, не дома и сон. Функция адаптивной подстройки гарантирует достижение требуемой температуры к указанному времени суток, что полностью исключает любые ощущения дискомфорта.Дистанционное управление отопительными приборами реализовано через клапаны с электроприводом, устанавливаемые на распределительных коллекторах теплого пола или непосредственно перед радиаторами. Размещение терморегулятора в удалении от отопительного прибора позволяет точнее измерять температуру воздуха в помещении и делать это именно в том месте, где наиболее важно поддерживать ее на заданном уровне.Габариты встраиваемых моделей соответствуют размерам стандартной распределительной коробки, а накладные могут быть установлены прямо на стене. Устройства питаются от стандартной электросети с напряжением 230 вольт и способны контролировать до пяти отопительных приборов или контуров теплого пола одновременно. Программируемый терморегулятор имеет входы для подключения центрального контроллера, может работать в составе системы с централизованным управлением, системы охлаждения и датчика пола.www.danfoss.ru