ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Данфосс вводит новый стандарт управления температурой в доме

29.12.2017 13:17 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
Размер текста:
A
A
A
Новую серию комнатных термостатов для зонального управления гидравлическими системами теплого пола и радиаторного отопления индивидуального дома представила в декабре 2017 года компания Данфосс. Флагманом линейки является программируемый терморегулятор Danfoss Icon programmable. Он оснащен большим сенсорным дисплеем с графической навигацией. Устройство позволяет задавать различные режимы работы отопительных приборов из библиотеки настроек и умеет автоматически подстраиваться к предпочтениям пользователя. Вся серия впервые для оборудования этого типа выполнена в формфакторе стандартных электроустановочных изделий и совместима с декоративными рамками любых производителей. Новинка представлена в трех вариантах исполнения. Помимо флагманской модели, линейка включает модификацию с сенсорным дисплеем для ручного управления и индикации температуры воздуха в помещении. Обе разновидности терморегулятора имеют подсвеченную индикацию.

Третья выпускается без дисплея, его заменяет вращающийся настроечный диск с температурными делениями. Все три модели производятся в формфакторе для скрытого и настенного монтажа и оборудованы бесшумным реле. Это отличие выделяет их в ряду терморегуляторов других производителей, как правило, издающих характерные периодические щелчки. Еще одной особенностью нового решения стала встроенная библиотека настроек, позволяющая пользователю выбирать оптимальные режимы управления температурой без сложных манипуляций и обращений к инструкции.

Разнообразие вариантов обеспечивают семь предустановленных температурных графиков, по числу дней в неделе, для каждого из которых можно выбрать три режима, сменяющих друг друга на протяжении суток. Дома, не дома и сон. Функция адаптивной подстройки гарантирует достижение требуемой температуры к указанному времени суток, что полностью исключает любые ощущения дискомфорта.

Дистанционное управление отопительными приборами реализовано через клапаны с электроприводом, устанавливаемые на распределительных коллекторах теплого пола или непосредственно перед радиаторами. Размещение терморегулятора в удалении от отопительного прибора позволяет точнее измерять температуру воздуха в помещении и делать это именно в том месте, где наиболее важно поддерживать ее на заданном уровне.

Габариты встраиваемых моделей соответствуют размерам стандартной распределительной коробки, а накладные могут быть установлены прямо на стене. Устройства питаются от стандартной электросети с напряжением 230 вольт и способны контролировать до пяти отопительных приборов или контуров теплого пола одновременно. Программируемый терморегулятор имеет входы для подключения центрального контроллера, может работать в составе системы с централизованным управлением, системы охлаждения и датчика пола.

www.danfoss.ru
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новую серию комнатных термостатов для зонального управления гидравлическими системами теплого пола и радиаторного отопления индивидуального дома представила в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Окно и аксессуары, что кроется в деталях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика