В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Струнный транспорт SkyWay получил сертификаты соответствия Компанией Струнные технологии получены сертификаты, подтверждающие технические свойства подвижного состава струнного транспорта. Сертификаты выданы на юнибус...

Компанией Струнные технологии получены сертификаты, подтверждающие технические свойства подвижного состава струнного транспорта. Сертификаты выданы на юнибус модели U4-210 и юнибайк модели U4-621, которые можно видеть на испытательном полигоне транспорта, ЭкоТехноПарке. На сегодняшний день струнный транспорт является отдельным видом транспорта де-факто, поэтому сертификация была проведена на соответствие требованиям нормативных документов городского электротранспорта. Сертификаты выданы Научно-техническим центром НИИ горэлектротранспорта, имеющим соответствующую аккредитацию Министерства транспорта РФ. Каждый сертификат подтверждает соответствие нормативным требованиям комплектов оборудования подвижного состава, в который входят тяговый привод; система управления; накопитель энергии; система микроклимата; система пожаротушения; рама тягового модуля в сборе с ходовой частью; модуль пассажирский.Напомним, экспертный совет при Минтрансе РФ признал SkyWay инновацией.Для дальнейшего успешного развития и внедрения струнный транспорт заручается поддержкой лучших представителей транспортного сообщества. Компания Струнные технологии подписала соглашение о комплексном сотрудничестве с учреждением Российский университет транспорта, он же МИИТ. Даным вузом было дано положительное заключение по работе Предварительная оценка перспектив развития и области использования инновационного струнно-рельсового транспорта эстакадного типа SkyWay.Компания Струнные технологии является инжиниринговой компанией, основной деятельностью которой является проектирование, строительство и сертификация прорывной транспортной системы SkyWay. Система эстакадного типа располагается на втором уровне над землей. Программа развития технологии включает в себя городские, грузовые и междугородние транспортные решения. Преимуществами технологии являются высокая скорость движения транспорта, низкая стоимость, безопасносать, экологичность и энергоэффективность.http://sw-tech.by