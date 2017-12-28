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Струнный транспорт SkyWay получил сертификаты соответствия
29.12.2017 13:31 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость
Компанией Струнные технологии получены сертификаты, подтверждающие технические свойства подвижного состава струнного транспорта. Сертификаты выданы на юнибус модели U4-210 и юнибайк модели U4-621, которые можно видеть на испытательном полигоне транспорта, ЭкоТехноПарке. На сегодняшний день струнный транспорт является отдельным видом транспорта де-факто, поэтому сертификация была проведена на соответствие требованиям нормативных документов городского электротранспорта. Сертификаты выданы Научно-техническим центром НИИ горэлектротранспорта, имеющим соответствующую аккредитацию Министерства транспорта РФ. Каждый сертификат подтверждает соответствие нормативным требованиям комплектов оборудования подвижного состава, в который входят тяговый привод; система управления; накопитель энергии; система микроклимата; система пожаротушения; рама тягового модуля в сборе с ходовой частью; модуль пассажирский.
Напомним, экспертный совет при Минтрансе РФ признал SkyWay инновацией.Для дальнейшего успешного развития и внедрения струнный транспорт заручается поддержкой лучших представителей транспортного сообщества. Компания Струнные технологии подписала соглашение о комплексном сотрудничестве с учреждением Российский университет транспорта, он же МИИТ. Даным вузом было дано положительное заключение по работе Предварительная оценка перспектив развития и области использования инновационного струнно-рельсового транспорта эстакадного типа SkyWay.
Компания Струнные технологии является инжиниринговой компанией, основной деятельностью которой является проектирование, строительство и сертификация прорывной транспортной системы SkyWay. Система эстакадного типа располагается на втором уровне над землей. Программа развития технологии включает в себя городские, грузовые и междугородние транспортные решения. Преимуществами технологии являются высокая скорость движения транспорта, низкая стоимость, безопасносать, экологичность и энергоэффективность.
http://sw-tech.by
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Компанией Струнные технологии получены сертификаты, подтверждающие технические свойства подвижного состава струнного транспорта. Сертификаты выданы на юнибус...
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