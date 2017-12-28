В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Bentley завершает вывод на рынок своего портфеля приложений CONNECT Edition Компания Bentley Systems, Incorporated, один из мировых лидеров в области поставки комплексных программных решений для развития инфраструктуры, объявил о завершении перехода...

Компания Bentley Systems, Incorporated, один из мировых лидеров в области поставки комплексных программных решений для развития инфраструктуры, объявил о завершении перехода своего портфеля приложений для проектирования, анализа, строительства и эксплуатации инфраструктурных объектов на платформу CONNECT Edition. На конференции Bentley Год в инфраструктуре 2017, прошедшей в этом году в Сингапуре, была представлена ключевая презентация Bentley, наглядно продемонстрировавшая рабочие процессы для цифровых городов, обеспеченные портфелем приложений CONNECT Edition. Были представлены четыре краткие технологические презентации по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных и железных дорог, сооружений водоснабжения и водоотведения, а также аэропортов.Дастин Паркман, вице-президент по гражданскому строительству и моделированию реальности, представил цифровые рабочие процессы CONNECT Edition для проекта дороги. От ТЭО до строительства. Он начал с интеграции цифровой модели ситуации в OpenRoads ConceptStation, начиная с высокоточных сеток реальности фактического рельефа, подготовленного с использованием ContextCapture и переданного в приложение через ContextShare.Затем, перейдя в OpenRoads Designer для детального проектирования, он включил цифровую модель ситуации и геометрию из предварительного проекта вместе с мостом, разработанным в OpenBridge Modeler CONNECT Edition, и геологию вдоль фундаментов и свай моста. Затем Дастин Паркман продемонстрировал цифровой рабочий процесс для строительства через объединение ПО ProjectWise CONNECT Edition и облачных сервисов Topcon Magnet Enterprise, показывая возможности проектирования OpenRoads для управления автономной дорожной машиной.Джереми Шаффер, вице-президент по решениям для железных дорог, объявил выпуск нового решения OpenRail от Bentley, рассмотрев проект железной дороги от планирования и до эксплуатации. Он подчеркнул важность контроля качества оперативных требований на начальном этапе проекта и системного проектирования в качестве основы для цифровых рабочих процессов для реализации проектов сложных железнодорожных систем.Джереми Шаффер начал с ТЭО, передавая цифровую модель ситуации, созданную с помощью ContextCapture, в OpenRail ConceptStation и используя компоненты из Components Center для интерактивного проектирования участка пути. Затем он использовал AECOsim Station Designer для проектирования сложной железнодорожной станции.Роберт Манковски, вице-президент по эффективности активов, начал свою сессию, используя приложения WaterGEMS и SewerGEMS CONNECT Editions, чтобы выполнить симуляцию поведения водораспределительной сети и системы сбора сточных вод и показать, как инженеры могут быстро оценить тысячи возможных сценариев для оптимизации работы и соответствия требованиям будущим потребностям города.Он также сообщил, что AssetWise теперь использует услуги машинного обучения от Microsoft Azure, чтобы помочь владельцам найти конструкцию в своих данных, выявить аномальное поведение и предсказать будущие результаты на основе прошлой работы. Наконец, он показал, как данные датчиков в реальном времени объединены с имитационными моделями, которые помогут операторам прогнозировать будущее поведение системы для улучшения принятия решений и снижения затрат.Техническую презентацию об аэропортах представил Энди Смит, директор по управлению продуктами, проектному моделированию. Энди Смит объяснил, как многодисциплинарные цифровые рабочие процессы CONNECT Edition идеально подходят для решения вопросов функционального зонирования территории, проектирования аэродрома, проектирования терминала и вспомогательного объекта.Энди Смит начал с создания цифровой модели ситуации существующих условий строительства объекта с использованием ContextCapture. Он создал строительный генеральный план и проект планировки территории для строительства аэропорта, продемонстрировав способность Bentley Map CONNECT Edition объединить данные ГИС и BIM. Затем он использовал OpenRoads Designer для детального проектирования взлетно-посадочных полос и управления сточными водами.Бупиндер Сингх, старший вице-президент по программному обеспечению компании Bentley Systems, сказал, что в качестве примера перехода на цифровые технологии можно привести согласованные междисциплинарные цифровые рабочие процессы.Такие комплексные проекты, как аэропорты или железные дороги, требуют детальной координации, особенно между горизонтальной и вертикальной инфраструктурой. Оси путей, например, напрямую влияют на проектирование и конструкцию железнодорожной станции. Как мы показали в представленных технологических презентациях, приложения CONNECT Edition соответствуют сегодня всем этим требованиям.При обновлении программного обеспечения от версий V8i до приложений CONNECT Edition форматы файлов пользователей не изменяются. И после этого, когда приложения CONNECT Edition автоматически обновляются, улучшения BIM являются непрерывными и никогда не нарушают рабочий процесс.Благодаря запланированной доступности полного портфеля приложений CONNECT Edition, 1 января 2019 года будет завершена разработка приложений, вышедших под версию V8i. Поколение приложений V8i появилось в 2008 году. Пользователи могут быть уверены, что техническая поддержка Bentley Systems и поддержка в ProjectWise для версий приложений V8i продолжатся до 1 января 2021 года.www.bentley.com