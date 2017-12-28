В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тепловые пункты Danfoss сократили потребление тепла на объектах РЖД до 35% Блочные индивидуальные тепловые пункты Danfoss, установленные на ряде объектов РЖД в 2015–2017 годах, позволили снизить потребление тепла в среднем на 26 процентов, а в...

Блочные индивидуальные тепловые пункты Danfoss, установленные на ряде объектов РЖД в 2015–2017 годах, позволили снизить потребление тепла в среднем на 26 процентов, а в отдельных случаях до 35 процентов. Итоги модернизации, проведенной в компании Российские железные дороги в рамках проекта Внедрение систем регулирования теплопотребления на объектах технологического и коммунального назначения железных дорог, были подведены осенью 2017 года. Таких результатов удалось добиться благодаря автоматизации регулирования потребления тепла. По данным интегратора проекта, компании Транс Менеджмент Центр, только на объектах Московской, Северной, Западно-Сибирской и Восточно-Сибирской железных дорог годовая экономия в абсолютном выражении составила около пяти тысяч гигакалорий. Это позволило фактически перевыполнить одну из поставленных задач, почти на четверть сократив затраты РЖД на покупку тепловой энергии у внешних теплоснабжающих компаний.В общей сложности в течение двух лет были модернизированы тепловые пункты 1079 объектов технологического и коммунального назначения по всей стране. В зданиях с централизованным теплоснабжением вместо элеваторных узлов установлены автоматизированные БИТП с системой погодного регулирования и 1250 автоматизированных узлов управления и блоков горячего водоснабжения.В отличие от индивидуальных тепловых пунктов, используемых в независимых системах теплоснабжения и ГВС, АУУ применяются в зависимых системах теплоснабжения и работают по схеме насосного подмеса. Управление температурой в системе производится путем изменения расхода первичного теплоносителя с помощью регулирующего клапана.Регуляторы перепада давления Данфосс отвечают за поддержание постоянного перепада давления на вводе в здание, что обеспечивает работу автоматики в расчетном режиме, вне зависимости от внешних изменений нагрузок в тепловой сети, и ее гидравлическую устойчивость, объясняет Василий Улитин, менеджер по работе с ключевыми клиентами компании Данфосс.Технические решения БИТП были предварительно стандартизированы производителем в соответствии с требованиями заказчика, который получил пакет документации на каждый отгружаемый модуль блочного исполнения. Наличие такого альбома технических решений и опыт специалистов в области 3D-моделирования БИТП обеспечили существенное сокращение сроков проектирования. Блочное исполнение тепловых пунктов позволило изготавливать их, устанавливать и подключать в сжатые сроки.В реализации проекта приняли участие инженеры отдела сервисной поддержки компании, а также 25 ее сервис-партнеров из разных регионов России. Собственно монтажные работы были выполнены специалистами компании Транс Менеджмент Центр. Впоследствии эта компания будет осуществлять сервисное обслуживание и диспетчеризацию тепловых пунктов, проводить планово-предупредительные и контрольные мероприятия.www.danfoss.ru