В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Набережных Челнах открыли ресурсный центр для строителей Специалисты строительного комплекса Набережных Челнов и всего Прикамья будут осваивать прогрессивные строительные технологии. Идти в ногу со временем позволит...

Специалисты строительного комплекса Набережных Челнов и всего Прикамья будут осваивать прогрессивные строительные технологии. Идти в ногу со временем позволит открытый на базе Камского строительного колледжа имени Е.Н. Батенчука ресурсный центр. В его создании принял участие один из крупнейших международных производителей надежных и эффективных строительных материалов - Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ. Появление ресурсного центра для строителей в крупном городе промышленности и новостроек Набережных Челнах есть важное для региона событие. В его открытии приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, и.о. Министра образования Республики Татарстан Рафис Бурганов, Мэр города Набережные Челны Наиль Магдеев, Заместитель Руководителя Исполнительного комитета города Набережные Челны Рамиль Халимов, директор Камского строительного колледжа имени Е.Н. Батенчука Радик Биктимиров, региональный руководитель Строительной Академии ТЕХНОНИКОЛЬ в республике Татарстан Дамир Садыков, представители крупных строительных компаний региона.В новом ресурсном центре подрядчики, проектировщики, представители надзорных органов и сферы ЖКХ, а также студенты и преподаватели смогут повышать квалификацию и получать навыки, востребованные в современном строительстве. Так, в учебном классе ТЕХНОНИКОЛЬ созданы условия для получения теоретической и практической базы в области устройства систем изоляции строительных конструкций. Кровель, фасадов, фундаментов, полов.В частности, здесь можно научиться проектировать и монтировать плоские кровли с современными битумно-полимерными материалами, которые не потребуют дополнительного ремонта между капитальными, плоские кровли с полимерными мембранами, которые благодаря прочности, легкости, технологичности и скорости монтажа особенно востребованы при строительстве крупных логистических и торгово-развлекательных комплексов, а также прочные, долговечные и особенно эстетичные скатные кровли с гибкой черепицей.Примечательно, что именно по этим трем модулям проводятся соревнования Национального чемпионата Worldskills Russia в компетенции Кровельные работы. В этом году студенты Камского строительного колледжа имени Е.Н. Батенчука успешно выступили в данной компетенции на региональном этапе чемпионата Worldskills Russia. Они завоевали сразу два призовых места. Данису Галимову и Андрею Храмову досталась бронза, Дмитрий Аглиуллин и Александр Мытник стали серебряными призерами. Новый ресурсный центр увеличивает шансы на победу в следующих соревнованиях.www.tn.ru