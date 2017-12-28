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Выпустили облигаций на миллион долларов, деньги потратили. На двоих директоров в Бобруйске завели дело

29.12.2017 17:14 — Новости Экономики | Tut.by  
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Уголовное дело за незаконный выпуск ценных бумаг возбудили в отношении двух директоров в Бобруйске. Они выпустили облигации, не платили по ним проценты и планировали выпустить еще партию ценных бумаг. Об этом сообщает пресс-служба Комитета госконтроля.


Фото: medium.com

Проверку двух обществ с ограниченной ответственностью проводил Департамент финансовых расследований. Специалисты выяснили, что в ноябре 2015 года 36-летний и 33-летний директора двух обществ внесли ложные сведения в расчеты стоимости основных средств общества и предоставили их в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов, чтобы зарегистрировать и выпустить облигации.

В результате были выпущены 100 тыс. облигаций стоимостью 10 долларов каждая. Облигации продали. Граждане, которые их покупали, надеялись получить высокие проценты от вложенной валюты — 15% годовых. Но не получили ничего.

— В ходе проверки установлено, что выплаты процентов по реализованным облигациям не производились, а должностные лица обществ планировали выпуск новых облигаций, чтобы погасить просроченную задолженность процентов по ранее выпущенным облигациям, — рассказал заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области Александр Шаройкин.

Полученные от реализации ценных бумаг деньги руководители обществ потратили на собственные нужды. Им грозит до 2 лет лишения свободы.

Подозреваемые свою вину полностью признали и выразили готовность оказывать содействие следствию.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Подозреваемые свою вину полностью признали и выразили готовность оказывать содействие следствию.

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