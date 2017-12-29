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Российские теплосети выбирают Viessmann

29.12.2017 14:18 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Одним из первых заказчиков открытого в июне 2017 года липецкого завода Viessmann стала производственная компания Ростеплоэнерго, Ростов-на-Дону. Так, уже в ноябре выпущенные на предприятии промышленные водогрейные котлы установлены в новой энергоэффективной блочно-модульной котельной в селе Кулешовка Азовского района. Как отмечают в институте Ростеплопроект, спроектировавшем и осуществляющем строительство котельной, работать с расположенным в России заводом-производителем значительно удобнее. В частности благодаря возможности заказа оборудования со склада, а также сжатым срокам поставки, не превышающим восьми недель. С 1986 года жилые и общественные здания в Кулешовке отапливались от котельной Азовского комбината детского питания.

В 2017 году объект был выведен из эксплуатации, и возникла необходимость в новых источниках тепла, отвечающих современным требованиям по производительности, энергоэффективности и безопасности. Решением стали две автоматизированные блочно-модульные котельные КАМ 15, 0 и КАМ 4, 0 установленной мощностью 15 и 4 мегаватт соответственно.

Основная котельная спроектирована на базе трех котлов Vitomax 100-LW липецкого завода Viessmann мощностью 5 мегаватт каждый. Выбор был обусловлен экономичностью котлов, КПД которых достигает 96,5 процента, и низким выделением окислов азота в процессе сжигания топлива, а также большим водонаполнением, обеспечивающим эффективную естественную циркуляцию теплоносителя, рассказывает генеральный директор Ростеплопроекта Дмитрий Кулик.

Как отмечает руководитель производственной компании Ю.И. Ковальчук, ввод в эксплуатацию двух котельных позволит обеспечить бесперебойное снабжение теплом всех абонентов, в том числе потребителей первой категории. Кроме того, благодаря такому решению удалось вовремя начать отопительный сезон, несмотря на то, что работы еще не завершены.

Параллельно с монтажом котельных в Кулешовке производилась прокладка новых сетей тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. При этом в ходе реконструкции часть теплосетей, выполненных в заводской ППУ ПЭ изоляции, переносится под землю. В результате новые теплотрассы будут лучше защищены от случайных повреждений и блуждающих токов, а аварийность снижена, повышена их живучесть.

Благодаря вводу в строй новых мощностей и реконструкции тепловых сетей в компании рассчитывают получить значительный экономический эффект за счет сокращения потребности в условном топливе. Сегодня благодаря использованию самого современного газового оборудования проекты теплогенерации окупаются менее чем за десять лет, позволяя в дальнейшем значительно экономить бюджетные средства, отмечает Дмитрий Кулик.

www.viessmann.ru
 
 
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Одним из первых заказчиков открытого в июне 2017 года липецкого завода Viessmann стала производственная компания Ростеплоэнерго, Ростов-на-Дону. Так, уже в ноябре...

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