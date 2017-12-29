В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Проект благоустройства магазина Пятерочка завершила Фабрика офисных перегородок Компания Фабрика офисных перегородок расширяет свое сотрудничество с торговыми организациями и полностью взяла на себя организацию входных групп нового...

Компания Фабрика офисных перегородок расширяет свое сотрудничество с торговыми организациями и полностью взяла на себя организацию входных групп нового крупного магазина Пятерочка в ТЦ Житнево. Можно сказать, что проект вышел образцовым, и Фабрика офисных перегородок готова предлагать его в качестве готового решения заказчикам с аналогичными потребностями, хотя, как показывает практика, в каждом конкретном случае требуется изготовление компонентов по индивидуальным размерам. Однако для Фабрики офисных перегородок это не проблема, ведь компания имеет собственное производство. После оценки помещения ТЦ Житнево специалисты peregorodkipro.ru предложили установить на входе в магазин и непосредственно в здание стеклянные автоматические двери.Они имеют массу преимуществ над традиционными распашными. Они экономят пространство и зрительно расширяют его, не создают мертвых зон, для их открытия не надо предпринимать усилия, а значит, ими могут пользоваться дети и пожилые люди, они украшают фасад и, главное, обеспечивают высокую проходимость, что было особенно важно в случае с магазином Пятерочка.Стеклянные автоматические двери вообще очень популярны среди банков, автосалонов, парикмахерских, больниц, кафе, ресторанов и особенно магазинов, ведь предполагается, что у выходящего из магазина покупателя могут быть заняты обе руки, и ему будет неудобно пользоваться распашной дверью.На входе в здание решено было установить теплые раздвижные двери. Их основа изготовлена из так называемого теплого алюминия, она очень легкая, но при этом отлично защищает от холода и зимой. Вдоль створок располагается резиновое уплотнение. Оно не дает проникать пыли и грязи, а также препятствует образованию сквозняков.Нам также необходимо было обособить сам магазин от прочих торговых помещений, банкоматов и терминалов, которыми посетители пользуются круглосуточно. Необходимости использовать теплые двери и перегородки тут не было, поэтому выбрали сочетание безрамного остекления и раздвижных стеклянных дверей. Магазин выглядит стильно, современно и при этом просторно, рассказал один из менеджеров проекта.Более подробно узнать о стеклянных перегородках можно на официальном сайте Фабрики офисных перегородок по адресуhttp://peregorodkipro.ru/katalog/stacionarnye-peregorodki/steklyannye.html