Курсы валют: доллар и евро прибавили в цене

МИНСК, 29 дек — Sputnik. Курсы валют в Беларуси на 28 декабря изменили движения, доллар и евро подорожали, российский рубль снизился в цене по отношению к белорусскому рублю.



© Sputnik / Виктор Толочко Смотрим с оптимизмом: итоги 2017-го в экономике и финансах

В итоге курс доллара составил 1,9727 белорусского рубля и вырос на 0,05%. Курс евро составил 2,3553 белорусского рубля, прибавив в цене 0,0139 (0,59%).

Курс российского рубля составил 3,4279 белорусского за 100 российских рублей.

1 января 2017 года евро стоил дешевле — 1,9585 белорусского рубля, евро стоил 2,0485 белорусского рубля, курс российского рубля составлял 3,2440 белорусского рубля за 100 российских.

Максимальный курс доллара в 2017 году был зафиксирован на торгах 13 декабря — 2,0378. Максимальный курс евро 7 декабря составил 2,4008, максимальный курс российского рубля установился 14 декабря (за 100 российских рублей — 3,4534 белорусских рублей).