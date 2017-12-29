Внешний госдолг вырос на 21,3%, на обслуживание долгов в 2018 году надо на четверть больше

Государственный долг Беларуси на 1 декабря 2017 года составил 42,3 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2017 года на 5,3 млрд рублей, или на 14,4%, сообщает Министерство финансов.

Внешний государственный долг по состоянию на 1 декабря 2017 года составил 16,6 млрд долларов, увеличившись с начала года на 2,9 млрд долларов с учетом курсовых разниц, или на 21,3%.

В январе−ноябре 2017 года привлечены внешние государственные займы на сумму 3,769 млрд долларов. Основной объем, 1,4 млрд долларов, — это средства от размещения еврооблигаций. Крупными кредиторами выступили также Евразийский фонд стабилизации и развития (800 млн долларов), правительство и банки России (1,194 млрд долларов), банки Китая (227,8 млн долларов), Международный банк реконструкции и развития (141,2 млн долларов), ЕБРР и СИБ (5,6 млн долларов).

На погашение внешнего государственного долга Беларусь за одиннадцать месяцев направила 915,2 млн долларов (правительству РФ — 339,3 млн долларов, ЕФСР — 264,8 млн долларов, банкам Китая — 245,8 млн, МБРР — 62,1 млн, США — 2,7 млн, ЕБРР — 0,5 млн).

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 декабря 2017 года составил 9,1 млрд рублей, уменьшившись с начала года на 1,1 млрд рублей с учетом курсовых разниц, или на 11,1%.

За январь−ноябрь 2017 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 419,9 млн долларов. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 1,249 млрд долларов и 189,7 млн рублей.

На обслуживание госдолга в 2018 году в бюджете предусмотрены средства в сумме 2,5 млрд рублей, что на 25,2% выше оценки 2017 года. Платежи по обслуживанию внешнего госдолга увеличатся по сравнению с 2017 годом на 238,9 млн долларов до 955,3 млн долларов, что потребует расходов бюджета в размере 1,947 млрд рублей.

В 2018 году погашение государственного долга составит 5,489 млрд рублей, в том числе внешнего госдолга — 4,346 млрд рублей, внутреннего госдолга — 1,143 млрд рублей. При этом погашение госдолга в иностранной валюте составит 2,524 млрд долларов. На погашение госдолга будут направлены поступления от вывозных пошлин на нефтепродукты в сумме 486,5 млн долларов; часть валютных остатков средств бюджета от размещения в 2017 году еврооблигаций (1 млрд долларов); средства от заимствований на внутреннем и внешних рынках в сумме 1,2 млрд долларов, в том числе за счет привлечения седьмого транша кредита ЕФСР — 200 млн долларов; выпуска внутренних гособлигаций — 400 млн долларов; выпуска евробондов — 600 млн долларов.