﻿ Протестная весна, (не)зависимость Каталонии и тест на прочность для Европы. Политические итоги года. 21.by
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Протестная весна, (не)зависимость Каталонии и тест на прочность для Европы. Политические итоги года

30.12.2017 08:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Может, всего один раз, но в этой весной в Беларуси восторжествовала демократия. Она же власть народа. Люди, недовольные «налогом на тунеядство», массово вышли на протесты по всей стране и добились приостановки действия декрета. Осенью каталонцы решили заявить о своем праве на независимость. Из этого особо ничего не вышло, но у противников объединенной Европы появилась возможность рассказывать о скором крахе ЕС. (Спойлер: этого не случится).

Политический обозреватель TUT.BY Александра Богуславская собрала главные итоги года в белорусской и международной политике.

 

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Может, всего один раз, но в этой весной в Беларуси восторжествовала демократия. Она же власть народа. Люди, недовольные "налогом на тунеядство", массово вышли на...

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