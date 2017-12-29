Сколько будут стоить рубль, нефть и биткоин в конце 2018 года? Мнения экспертов

По традиции накануне Нового года мы опрашиваем экспертов по поводу курса доллара по отношению к белорусскому рублю на конец следующего года. В этот раз решено расширить субъекты анализа и добавить еще нефть сорта Brent и популярную криптовалюту биткоин.

Катерина Борнукова, эксперт Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC





USD/BYN: 2,15 рубля за доллар

Самый простой прогноз — по белорусскому рублю. В условиях гибкого курса каких-то внезапных неожиданностей не предвидится, хотя зависимость от российского рубля вносит определенные риски. Если российская экономика в следующем году не столкнется с ужесточением санкций (например, с запретом российских облигаций), движение курса белорусского рубля будет связано в большей степени с коррекцией на инфляцию, и к концу 2018 года можно ждать 2,15−2,2 за доллар.

Нефть Brent: 70 долларов за 1 баррель

С ценой на Брент соглашусь с большинством прогнозов, что сделка ОПЕК и рост мировой экономики будут поддерживать цену на высоком уровне, к концу года можно ожидать 65−70 долларов за баррель.

Биткоин: 10 000 долларов

Самый интересный прогноз — это, конечно, биткоин. С одной стороны очевидно, что биткоин это «пузырь», и его фундаментальная стоимость равна нулю. Но то же самое можно сказать и про доллары, евро или рубли. То есть как средство платежа биткоин может представлять ценность. Несмотря на кучу технических проблем, связка с блокчейном и отсутствие госрегулирования вкупе с приватностью делают биткоин привлекательным и может привести к сохранению его положительной стоимости. Мой прогноз на конец 2018 — от 1 000 до 100 000 долларов.

Сергей Дубков, председатель правления «БСБ Банка»



Фото: БанкИТ

USD/BYN: 2,17

Индекс потребительских цен запланирован на уровне 7 процентов. Намечается рост зарплат. Необходимо учесть низкие процентные ставки на депозитном рынке. В итоге мы выходим на годовой прирост до 10 процентов.

Нефть Brent: 60

Такая цена на нефть отвечает геополитическим интересам как ОПЕК +, так и США, Евросоюзу и КНР.

Биткоин: 6 500

Некоторые считают, что эта криптавалюта может кануть в лету. Но слишком много в нее уже вложено. Поэтому будет жить. А ее цена упадет в два раза. Прогноз настроения.

Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари





USD/BYN: 2,2

Доллар будет стоить в диапазоне 2,15 — 2,2 рублей, исходя из предположения роста стоимости валютной корзины приблизительно пропорционально инфляции, т.е. на 7%, и вероятного укрепления доллара к другим мировым валютам за счет роста ставки ФРС США. Сильная динамика пары EUR/USD может оказаться самым важным фактором формирования курса доллара к белорусскому рублю, перевешивающим все внутриэкономические факторы, как это произошло, например, в 2017 году.

Нефть Brent: 55

Диапазон — 50−60 долларов за баррель марки Brent. Все хорошее для рынка нефти уже позади. Решение о продлении соглашения ОПЕК+ до конца 2018 года уже учтено в текущих ценах, и дополнительных драйверов для их дальнейшего роста не видно. Наиболее вероятный сценарий — коррекция с нынешних уровней.

Биткоин: «1 тыс. долларов. Но это не точно»

Прогноз по этому «активу» (хотя, активом на самом деле он не является) дать невозможно. С одинаковой вероятностью он может в течение года подорожать на порядок, или подешеветь на столько же. Безусловно, это «пузырь». Но, как и для любого пузыря, нельзя точно предсказать время, когда он лопнет. Это может произойти через неделю, месяц, год, а может, и несколько лет. С любыми прогнозами по биткоину можно лишь случайно угадать, или, с большей вероятностью, случайно не угадать, как при игре в рулетку.

Александр Муха, аналитик Исследовательской группы BusinessForecast.by





USD/BYN: 2,22

Одним из основных факторов стабильности внутреннего валютного рынка Беларуси в 2017 г. является масштабная чистая продажа иностранной валюты со стороны населения.

Так, в январе-ноябре 2017 г. физические лица с учетом безналичных операций продали на чистой основе (т.е. за минусом покупки валюты) 1,8 млрд долларов, нерезиденты — 285,7 млн долларов, в то время как субъекты хозяйствования, напротив, купили 684,8 млн долларов.

При этом структура чистого спроса на валюту со стороны населения в январе-ноябре сложилась так: чистая продажа наличной валюты — 2,199 млрд долларов и конвертация рублевых депозитов в валютные вклады на чистой основе — минус 399,4 млн долларов.

Обращает на себя внимание, что отдельно в ноябре население продало 94 млн долларов наличной валюты на чистой основе против 178,6 млн долларов в октябре и 221,9 млн долларов в сентябре текущего года. Снижение чистой продажи наличной валюты обусловлено ростом зарплат работников, уменьшением валютных поступлений от трудовых мигрантов, наращиванием потребительского кредитования.

В целом за последние годы неорганизованные валютные сбережения физических лиц существенно сократились. В данном случае достаточно сказать, что население в январе 2015 г. — ноябре 2017 г. продало на чистой основе 5,611 млрд долларов наличной валюты, которая ранее хранилась, образно говоря, «под матрасом». Так много наличной валюты белорусы никогда не сдавали. По нашим оценкам, население за этот период вынуждено было расстаться с половиной ранее накопленных валютных сбережений в неорганизованной форме. В результате при сохранении таких темпов неорганизованные валютные сбережения физических лиц гипотетически могут закончиться уже через три года.

Таким образом, чистое предложение наличной иностранной валюты со стороны физических лиц в 2018 г. может уменьшиться, что приведет к определенному ускорению темпов девальвации рубля по отношению к основным иностранным валютам.

Кроме того, негативное влияние на динамику обменного курса белорусского рубля в следующем году может оказать замедление темпов роста экспорта товаров и услуг.

По нашему прогнозу, к концу 2018 г. официальный курс белорусского рубля к доллару может снизиться до 2,17−2,27 руб. за 1 долларов.

Нефть Brent: 57

В мае 2018 года соглашение ОПЕК+ может быть не продлено либо кто-то из участников выйдет из указанного соглашения, что негативно скажется на динамике цен на нефть. В данном случае можно предположить, что отдельные крупные участники нефтяного рынка в следующем году захотят увеличить добычу нефти с тем, чтобы вытеснить с рынка компании с низкой рентабельностью, расположенные в других странах.

По нашему прогнозу, к концу 2018 г. цена на нефть марки Brent снизится до 57 долл. за 1 баррель.

Биткоин: 21500

За последний год биткоин подорожал сразу в 15,2 раза — с 960,53 долларов за 1 BTC по состоянию на 28 декабря 2016 г. до 14 585,5 долларов за 1 BTC по состоянию на 28 декабря текущего года.

Таким образом, доходность вложений в биткоин за последние 12 месяцев составила 1418% (!) годовых.

В следующем году темпы роста стоимости биткоина замедлятся в связи с возможными негативными действиями со стороны отдельных государств, усилением конкуренции со стороны остальных криптовалют и повышением порога входа в этот актив.

Кроме того, отдельные крупные участники рынка в 2018 г. могут пересмотреть в сторону понижения свои оценки в части перспектив роста обменного курса основной криптовалюты мира.

Сергей Муханов, директор инвесткомпании «Волат Капитал»





USD/BYN: 2,2

Влияние внешней конъюнктуры на обменный курс рубля можно оценить от нейтральной до умеренно благоприятной:

— прогнозируется сохранение приемлемого ценового диапазона на нефтяном рынке;

— рост экономики основного торгового партнера — РФ — прогнозируется на уровне 2,2% в 2018 году (что, впрочем, ниже среднего темпа роста мировой экономики);

— вопрос с погашением внешнего государственного долга не стоит очень остро (в 2018 году предстоит погасить внешний долг на сумму 2,5 млрд долларов), в т.ч. выпуск еврооблигаций на 0,8 млрд долларов в январе месяце, тогда как золотовалютные резервы Беларуси увеличились по сравнению с началом года на те же 2,5 млрд долларов (в том числе за счет нового выпуска еврооблигаций на 10 лет).

Таким образом, основными факторами, оказывающими влияние на обменный курс рубля в 2018 году будут внутренние:

— декларируемое повышение доходов населения (к счастью, несмотря на поставленную задачу по доведению средней заработной платы по стране до уровня 1000 рублей в месяц, в бюджете заложен более скромный показатель в 921−941 рублей, что, в принципе, тоже много);

— существенный рост потребительского кредитования.

Практика показывает, что данные факторы могут вызвать рост потребительского импорта, что отрицательно скажется на объеме предложения валюты на внутреннем рынке и увеличит спрос на нее.

Косвенно на инфляционный и девальвационный эффект указанных факторов указывает Национальный банк в своем прогнозе инфляции на 2018 год в размере 7% годовых, несмотря на рекордно низкий за последние годы уровень инфляции за 11 месяцев этого года около 4,5%.

Можно предположить, что часть роста «бумажных» доходов будет погашена инфляцией, однако оставшаяся часть окажет давление на платежный баланс. Поэтому прогнозирую уровень девальвации рубля выше, чем прогнозный показатель инфляции.

Нефть Brent: 61

Поддерживающие факторы:

— продление соглашения стран ОПЕК о сокращении добычи нефти до конца 2018 года;

— достаточно неплохие темпы роста спроса на фоне роста мировой экономики (по разным оценка прогноз роста спроса на нефть составляет от 1 до 1,6 млн баррелей в сутки по сравнению с 2017 годом)

— стабильный спекулятивный спрос (по данным Bloomberg, рынок встречает новый год с рекордным количеством ставок на повышение Brent и WTI (более 0,9 млн). Таких контрактов гораздо больше, чем контрактов, рассчитанных на понижение)

Сдерживающие факторы:

— прогнозируемый рост добычи и поставок сланцевой нефти. При цене выше 60 долларов за баррель инвестиции в добычу сланцевой нефти считаются экономически целесообразными. Еще один фактор прогнозного роста экспорта американской нефти в 2018 году — возобновление доступа к запасам в США, которые были временно ограничены ураганом «Харви». Общий прогноз увеличения добычи в Канаде и США на 2018 год оценивается в 220 тыс. баррелей и 850 тыс. баррелей в сутки, соответственно

— потенциальный рост поставок нефти из Ирана и Венесуэлы (учитывая ситуацию в стране, даже не исключаю возможности появления программы, подобной на «нефть в обмен на продовольствие», применявшейся в отношении Ирака в 1990—2000-х годах.

— закрытие спекулятивных позиций (как ранее указано, позиций на рост значительно больше, чем позиций на понижение), может привести к падению рынка.

В целом, политика ОПЕК по проактивному управлению рынком была достаточно успешной, и высока вероятность, что она останется успешной и в следующем году, а волатильность на рынке — невысокой.

Биткоин: 7000

Надеюсь, что этот «пузырь» лопнет уже в следующем году. Потому что так будет лучше всем, чем если он лопнет позже - «инвесторам» будет не так больно.

Текущий уровень цены биткоина вызван исключительно спекулятивным интересом, причем масса этого интереса происходит от людей, вообще далеких от понимания принципов инвестирования. Вообще, феномен, конечно, интересен, но это хайп в чистом виде. Люди даже не пытаются разобраться в сути биткоина и других криптовалют и самой технологии блокчейна, и инвестируют только потому, что биткоин обязательно будет расти и дальше. Вопрос, почему именно он должен расти, остается без ответа. Как средство расчета биткоин и сама технология блокчейн — да, представляет определенный интерес. Но, простите, цена биткомна сейчас уже такова, будто он УЖЕ стал основной расчетной валютой в мире. Не стал, и станет ли вообще — большой вопрос. А когда рынок сталкивается с ситуацией, когда спекулятивный спрос в десятки раз превосходит базовый спрос (на расчетный инструмент), и при этом существует технологическое ограничение на объем предложения (майнятся коины не так быстро, как растет спрос на них), понятно, что цена на инструмент растет очень быстро. Но, извините, их уже намайнили больше, чем нужно для того объема расчетных операций, на которые есть спрос. И что будет, когда спадет спекулятивная истерия? Ответ очевиден. Вопрос — когда.

Тюльпановые луковицы в 17-м веке мы тоже уже проходили. Вообще, я не говорю, что биткоин не стоит ничего. Он стоит хотя бы те затраты, которые идут на майнинг новых токенов, в первую очередь стоимость электроэнергии. В разных странах она различно. Не так давно один коллега привел пример о себестоимости майнинга 1 биткойна в различных штатах США. Она составляет от 3 до 6−7 тысяч долларов. Понятно, что есть много мест в мире, где она существенно ниже (называются цифры и 500, и 800 долларов). Так вот, на мой взгляд, справедливая стоимость биткоина — это затраты на майнинг + разумная премия (ну пусть 20%) майнеру. Все, что выше — это игра даже не по правилам казино. И нужно отдавать себе в этом отчет. Специфика технологии такова, что майнить становится все сложнее (энергоресурсы ограничены), поэтому какой-то рост себестоимости можно ожидать. но главный вопрос не в этом, а в том, в какой мере биткоин станет востребован для основной функции — расчетной. Существующая совершенно безумная премия за потенциал ничем, на мой взгляд, не обоснована, потому и такой прогноз (причем в него уже заложена и здоровая спекулятивная составляющая).

P.S. Год назад мы интересовались у экспертов, сколько белорусских рублей будет стоить доллар в конце 2017 года. Наиболее близкая оценка оказалась у Сергея Муханова — 2,18. Реальность — 1,9727.