МИНСК, 30 дек — Sputnik. Беларусь заработала на экспорте медуслуг 43 млн долларов, цитирует БелТА министра здравоохранения Валерия Малашко.

В ежегодном Послании белорусскому народу и Национальному собранию Александр Лукашенко ставил план по заработку 40 млн долларов в этой сфере.

Он отметил, что на рынке востребованы не только РНПЦ, но и городские, и районные учреждения здравоохранения. Сейчас активно ведется информатизация системы, однако министр отметил, что этот процесс долгий.

"Понятно, что это процесс не одномоментный. Покупкой компьютера и установкой его на рабочем месте он не заканчивается. Это многоуровневая система", — отметил министр.

В следующем году планируется провести закупку оборудования для учреждений здравоохранения страны.

Статистика показывает, что уровень младенческой и материнской смертности в Беларусь низкий. Министр уверен, что это также свидетельствует об успехе системы.