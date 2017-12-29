﻿ Беларусь заработала на экспорте медуслуг 43 млн долларов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь заработала на экспорте медуслуг 43 млн долларов

30.12.2017 14:22 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 30 дек — Sputnik. Беларусь заработала на экспорте медуслуг 43 млн долларов, цитирует БелТА министра здравоохранения Валерия Малашко.

В ежегодном Послании белорусскому народу и Национальному собранию Александр Лукашенко ставил план по заработку 40 млн долларов в этой сфере.

Он отметил, что на рынке востребованы не только РНПЦ, но и городские, и районные учреждения здравоохранения. Сейчас активно ведется информатизация системы, однако министр отметил, что этот процесс долгий.

"Понятно, что это процесс не одномоментный. Покупкой компьютера и установкой его на рабочем месте он не заканчивается. Это многоуровневая система", — отметил министр.

В следующем году планируется провести закупку оборудования для учреждений здравоохранения страны.

Статистика показывает, что уровень младенческой и материнской смертности в Беларусь низкий. Министр уверен, что это также свидетельствует об успехе системы.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 105
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент предполагал получить от экспорта медицинских услуг в 2017 году 40 млн долларов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Итоги года рекламного рынка: интернет растет, пресса сдает позиции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика