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Беларусь заработала на экспорте медуслуг 43 млн долларов
30.12.2017 14:22 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 дек — Sputnik. Беларусь заработала на экспорте медуслуг 43 млн долларов, цитирует
В ежегодном Послании белорусскому народу и Национальному собранию Александр Лукашенко ставил план по заработку 40 млн долларов в этой сфере.
Он отметил, что на рынке востребованы не только РНПЦ, но и городские, и районные учреждения здравоохранения. Сейчас активно ведется информатизация системы, однако министр отметил, что этот процесс долгий.
"Понятно, что это процесс не одномоментный. Покупкой компьютера и установкой его на рабочем месте он не заканчивается. Это многоуровневая система", — отметил министр.
В следующем году планируется провести закупку оборудования для учреждений здравоохранения страны.
Статистика показывает, что уровень младенческой и материнской смертности в Беларусь низкий. Министр уверен, что это также свидетельствует об успехе системы.
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Президент предполагал получить от экспорта медицинских услуг в 2017 году 40 млн долларов.
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