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Лукашенко впервые разрешил продажу госакций пяти ОАО через биржу. Что из этого вышло?
31.12.2017 09:16 — Новости Экономики | Tut.by
Осенью Госкомимущество (ГКИ) с разрешения Александра Лукашенко впервые выставило на биржевые торги республиканские пакеты акций пяти ОАО. Результативным оказался один аукцион.
28 декабря был признан несостоявшимся аукцион по продаже в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) государственных акций ОАО «Минский Промтранспроект». Причина — заявка на покупку акций в ходе торгов подана только одним участником, говорится в сообщении ГКИ.
Накануне простые аукционы по продаже акций ОАО «Мотекс», ОАО «СУМ-96» и ОАО «ЦАУК» были отменены по причине отсутствия предварительного спроса на участие в них.
Ранее неназванный покупатель приобрел 10% акций ОАО «ЭКТБ» по стартовой цене продажи — 506,4 тыс. рублей.
В соответствии с распоряжением президента Беларуси от 18 июля 2017 года № 116рп «Об отчуждении акций» на торги были выставлены государственные акции пяти ОАО. Размер пакетов колебался от 8,1% до 20,5%. Это были небольшие компании с
Продажа ценных бумаг осуществлялась в форме простого стандартного аукциона с объявлением стартовой цены.
Право на участие в аукционе предоставлялось члену секции фондового рынка БВФБ, допущенного к торгам.
Для осуществления сделки, связанной с покупкой акций акционерных обществ, лицу, желающему приобрести акции, необходимо было заключить договор с любым брокером.
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Продажа ценных бумаг осуществлялась в форме простого стандартного аукциона с объявлением стартовой цены.
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