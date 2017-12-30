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Лукашенко подписал бюджет Беларуси на 2018 год

31.12.2017 10:28 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 дек – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко подписал закон о бюджете республики на 2018 год, сообщили Sputnik в воскресенье в пресс-службе главы государства.

Лукашенко подписал бюджет Беларуси на 2018 год
© Sputnik / Виктор Толочко
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Палата представителей Национального собрания Беларуси приняла 19 декабря республиканский бюджет на 2018 год во втором чтении – без поправок и изменений. Работать над бюджетом следующего года Минфин начал в марте 2017-го.

Закон "О республиканском бюджете на 2018 год" президент подписал 31 декабря.

Новый бюджет составлен с учетом консервативного сценария. Его расходная часть сформирована в размере 19,751 миллиарда рублей, доходная – 20,485 миллиарда. Таким образом, бюджет республики принят с профицитом в 733,8 миллиона рублей.

Более половины бюджета (65%) в 2018 году будет направлено на выплату зарплаты, обслуживание государственного долга и другие первоочередные расходы. На здравоохранение в бюджете-2018 заложено на 3,5% больше, чем в 2017-м, на образование – на 9,6%.

Согласно закону о бюджете в следующем году налоговая нагрузка составит не выше 25,5% к внутреннему валовому продукту (на пятилетку в программных документах социально-экономического развития Беларуси заложен уровень 26%).

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Теги: Минск
 
 
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Согласно закону о бюджете в следующем году налоговая нагрузка составит не выше 25,5% к внутреннему валовому продукту.

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