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Лукашенко утвердил задачи на 2018 год: рост ВВП на 3,5%, инфляция не более 6%

31.12.2017 10:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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В последний день 2017 года Александр Лукашенко утвердил задачи социально-экономического развития Беларуси на 2018 год и основные направления денежно-кредитной политики. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Поставленные главой государства задачи базируются на приоритетах Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016−2020 годы. Основными целями 2018 года являются повышение конкурентоспособности экономики, обеспечение устойчивого экономического роста и создание дополнительных условий для его ускорения в последующие годы, говорится в сообщении.

Двумя указами устанавливается перечень важнейших параметров, которые являются ключевыми показателями эффективности работы правительства и Нацбанка.

Прогнозируется, что валовой внутренний продукт в 2018 году вырастет на 3,5%, экспорт товаров и услуг — на 5,7%. Практически нулевой внешнеторговый баланс гарантирует стабильность ресурсного обеспечения экономики в условиях ожидаемых выплат по внешнему долгу и формирование золотовалютных резервов государства. С учетом погашения обязательств в иностранной валюте ЗВР на конец 2018 года составят не менее 6 млрд долларов. На 1 декабря 2017 года - 7,4 млрд долларов.

Правительству поручено обеспечить дальнейший экономически обоснованный рост заработных плат в республике на основе создания прежде всего высокопроизводительных рабочих мест, говорится в сообщении.

В 2018 году должна быть сокращена межрегиональная дифференциация в уровне и качестве жизни населения. 

Как продолжение работы по стимулированию деловой и инвестиционной активности будет формироваться система гарантий для инвесторов.

Основной целью денежно-кредитной политики в 2018 году станет ограничение инфляции, измеряемой индексом потребительских цен, в размере не более 6% (декабрь 2018 года к декабрю 2017 года).

В 2018 году продолжится проведение денежно-кредитной политики в режиме монетарного таргетирования. Ее промежуточным ориентиром останется широкая денежная масса. Прирост средней широкой денежной массы прогнозируется на уровне 9−12% (декабрь 2018 года к декабрю 2017 года).

В рамках перехода в среднесрочном периоде к режиму инфляционного таргетирования будет изменен операционный ориентир: с 2018 года вместо рублевой денежной базы предусматривается использование процентной ставки по однодневным межбанковским кредитам в национальной валюте.

Процентная политика будет проводиться с учетом необходимости достижения целевого показателя по инфляции. При формировании благоприятных условий сохранится направленность процентной политики на постепенное снижение номинальных процентных ставок в экономике. В реальном выражении процентные ставки планируется поддерживать на положительном уровне, способствующем росту сбережений в национальной валюте, обеспечению финансовой стабильности, устойчивому развитию экономики.

В 2018 году сохранится общая направленность на либерализацию валютной системы по мере формирования соответствующих благоприятных условий. Продолжится реализация мер по снижению уровня долларизации экономики.

Ожидается, что результатом реализации денежно-кредитной политики в 2018 году станет замедление инфляционных процессов, обеспечение макроэкономической и финансовой устойчивости.

 
 
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В последний день 2017 года Александр Лукашенко утвердил задачи социально-экономического развития Беларуси на 2018 год и основные направления денежно-кредитной...

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