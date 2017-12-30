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Лукашенко поставил перед страной задачи на 2018 год

31.12.2017 11:13 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 дек – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ с задачами по развитию страны в 2018 году, сообщили Sputnik в пресс-службе глав государства.

Лукашенко поставил перед страной задачи на 2018 год
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко подписал бюджет Беларуси на 2018 год

Указ "О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2018 год" белорусский лидер подписал в последний день 2017 года. Также Лукашенко утвердил республиканский бюджет и основные положения кредитно-денежной политики.

Главные цели в Беларуси на 2018-й – повышение конкурентоспособности экономики, устойчивый экономический рост и создание условий для его ускорения в будущем.

Утвердил указом Лукашенко и ряд параметров, показывающих эффективность правительства и Нацбанка в следующем году.

Так, рост ВВП в 2018-м должен составит 3,5%, а экспорта товаров и услуг – 5,7%. Цены должны вырасти не более чем на 6%.

Белорусское правительство должно будет и дальше работать над экономически обоснованным ростом зарплат и созданием высокопроизводительных рабочих мест.

Межрегиональную дифференциацию в уровне и качестве жизни населения в следующем году необходимо сократить. Будут заложены и основания для дальнейшего улучшения ситуации в национальной экономике, а также ряд иных мер.

 
Теги: Минск
 
 
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Среди задач – достижение роста ВВП в 3,5% и увеличение экспорта на 5,7%.

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Лукашенко утвердил задачи на 2018 год: рост ВВП на 3,5%, инфляция не более 6%
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