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В Беларуси могут появиться заправки азербайджанской SOCAR

31.12.2017 11:42 — Новости Экономики | Tut.by  
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Беларусь и Азербайджан будут взаимно прорабатывать вопрос открытия сети АЗС SOCAR на территории Беларуси. Об этом заявил журналистам посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович, сообщает агентство Trend.

По словам посла, белорусская сторона открыта для подобного сотрудничества и готова обсуждать эту тему. «Я думаю, что при наличии заинтересованности и каких-то встречных движений этот вопрос будет решен», — сказал Ахрамович.

Посол отметил, что также будет обсуждать вопрос по дальнейшим поставкам азербайджанской нефти на НПЗ Беларуси.

«Речь идет не только о поставках азербайджанской нефти для переработки на белорусских НПЗ, но также о реализации нефтепродуктов на рынках, где SOCAR особенно активна, в частности, в Украине, Румынии», — сказал Ахрамович.

По словам посла, Беларусь также прорабатывает вопрос поставок собственных качественных нефтепродуктов в Азербайджан, однако реализация этого проекта зависит от его коммерческой целесообразности.

В настоящее время SOCAR занимается розничной продажей нефтепродуктов посредством своих АЗС в Азербайджане, Грузии, Украине, Румынии и Швейцарии.

Автозаправочная сеть Беларуси на 1 января 2017 г насчитывала 833 АЗС. Самой большой автозаправочной сетью владела госкомпания «Белоруснефть» — 560 АЗС. Второй доминирующий игрок — это заправки российских нефтяных компаний «Лукойл», «Газпромнефть», «Роснефть» и «Татнефть», которые контролируют более 180 АЗС. Остальные АЗС сосредоточены в руках небольших частных компаний.

 
 
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В настоящее время SOCAR занимается розничной продажей нефтепродуктов посредством своих АЗС в Азербайджане, Грузии, Украине, Румынии и Швейцарии.

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