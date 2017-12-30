Сильнее всего за 2017-й подорожал евро

МИНСК, 31 дек — Sputnik. Евро за 2017-й год подорожал на 15,17% — эта валюта поднялась в стоимости заметнее всего, сообщает Sputnik.

Уходящий год ознаменовался стабилизацией курса рубля и рекордным снижением инфляции. Последние биржевые торги 2017-го прошли 29 декабря, то есть итоги года на валютном рынке уже можно подвести.

Так, за 2017-й доллар подорожал приблизительно на копейку, то есть порядка 0,73%. В начале года американская валюта стоила 1,9666 белорусских, в конце — 1,9727.

Заметнее всего подорожал евро — на 30 копеек, или 15,17%. В начале 2017-го европейская валюта стоила 2,0545 белорусского рубля, а в конце — 2,3553.

Российский рубль за минувшие 12 месяцев стал дороже на 5,67%. Если в начале 2017-го 100RUB стоили 3,2142 белорусских, то в конце — 3,4279 белорусских.

Первые торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в 2018-м состоятся 3 января. По прогнозам правительства, курсы валют в следующем году сохранят свою стабильность.