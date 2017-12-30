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Прогноз: в 2018 году Минск продолжит нормализацию отношений с Западом, с РФ возможны новые конфликты
31.12.2017 15:15 — Новости Экономики | Tut.by
По прогнозам аналитиков, в 2018 году Беларусь продолжит постепенную нормализацию отношений с Западом, а вот с Россией не исключены новые конфликты.
«В отношениях с Западом ситуация будет улучшаться, они станут более прагматичными и глубокими», — отметил в комментарии БелаПАН директор Центра европейской трансформации (Минск) политолог Андрей Егоров.
«Но здесь сложность состоит в том, что от Беларуси ждут определенных шагов, причем не столько связанных с демократией и правами человека (это как раз не обсуждается), а скорее результатов от предыдущих договоренностей», — добавил он.
В качестве примера Егоров назвал соглашения о реадмиссии и упрощении визового режима с Евросоюзом, соглашения о согласовании приоритетов партнерства или какие-то вполне реальные действия, связанные со вступлением в ВТО, изменением законодательства и практики его применения в отношении свободы торговли. «Если эти шаги будут сделаны, то, я думаю, мы увидим дальнейшие шаги со стороны ЕС, новую стадию переговоров», — сказал Егоров.
Говоря об отношениях с США, политолог отметил, что их позиция не сильно отличается от позиции ЕС. «Но здесь США не играют активную роль, так как находятся далеко от нас. Для Соединенных Штатов важно, чтобы в Беларуси не случалось каких-то эксцессов и скандалов. Дальше они будут смотреть на эту ситуацию прагматически: если ничего не произойдет, возможно, опять будут пересмотрены санкции, и это повлияет на то, что отношения начнут нормализовываться».
«Но поскольку Беларусь, как любой авторитарный режим, подвержена этим эксцессам, то мы не можем ничего надежно прогнозировать», — добавил политолог.
Старший аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) Денис Мельянцов также прогнозирует продолжение «вялотекущей медленной нормализации отношений» на западном направлении.
«Так или иначе, Беларусь и ЕС выйдут на подписание соглашения о приоритетах партнерства. С упрощением визового режима, думаю, что тоже стороны как-то продвинутся», — считает он.
Что касается отношений с США, то здесь Мельянцов не ожидает быстрых подвижек. Вашингтон более осторожен — страна далеко, влияние и важность Беларуси для США всегда были на низком уровне. «Положительная динамика сохранится, — прогнозирует аналитик. — Видимо, в Минск приедет еще один сотрудник посольства США (в настоящее время посольства США в Минске и Беларуси в Вашингтоне работают в сокращенном штатном формате. — БелаПАН), будут расширены визовые услуги. Но решения о назначении посла вряд ли стоит ожидать. В то же время история накопленных маленьких побед и успехов вносит вклад в повышение доверия, и в дальнейшем страны могут приступать к решению более сложных и трудных вопросов».
Оба политолога указали на цикличность и определенную закономерность в отношениях Беларуси с Россией.
«Возникновение конфликтов с Россией неизбежно. Они повторяются постоянно, — констатировал Егоров. — Думаю, что в следующем году можно ожидать традиционного похолодания, но серьезного конфликта, скорее всего, не произойдет — все останется примерно в том же режиме, что и сейчас».
Егоров напомнил, что обострение отношений между Беларусью и Россией «может разгораться из-за случайных вещей — несогласование цены на энергоносители, какая-то очередная молочная или еще иная продуктовая война и так далее». «Все это ведет к расчехлению информационного оружия с обеих сторон и соответствующему обмену агрессивной риторикой. Но пока, мне кажется, предпосылок к серьезному конфликту почти нет», — считает политолог.
Мельянцов, в свою очередь, отмечает, что обычно накануне президентских выборов в России Кремль старается сгладить отношения с Беларусью, чтобы показать избирателям: у России есть союзник, близкая дружественная страна.
«Если и есть у сторон какие-то проблемные вопросы и конфликты, то на этот период они прячутся. После выборов эти негативные проблемные вещи вновь появляются в повестке дня. Вполне возможно, что после марта 2018 года (после президентских выборов в РФ. — БелаПАН) они так или иначе всплывут и обострение случится. Новый старый российский президент будет чувствовать себя более уверенно, ему уже не нужно будет поддерживать пиар про белорусского союзника, поэтому не исключено, что отношения обострятся с новой силой», — прогнозирует аналитик BISS.
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Прогноз: в 2018 году Минск продолжит нормализацию отношений с Западом, с РФ возможны новые конфликты
Обычно накануне президентских выборов в России Кремль старается сгладить отношения с Беларусью, чтобы показать избирателям: у России есть союзник, близкая...
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