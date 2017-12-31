Беларусь заняла четвертое место среди стран бывшего СССР по росту курса доллара в 2017 году

На 0,73% (с 1,9585 до 1,9727, или с 19.585 до 19.727 без учета последней деноминации) увеличился официальный курс доллара США к белорусскому рублю в 2017 году. Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

Впереди Узбекистан с ростом курса на 151,28% (с 3.231,48 до 8.120,07 сума), Таджикистан — 11,97% (с 7,8762 до 8,819 сомони) и Украина — 3,22% (с 27,190858 до 28,067223 гривны). На пятой позиции Армения — 0,03% (с 483,94 до 484,10 драма).

В Туркменистане курс остался прежним (3,50 маната).

Доллар подешевел в Казахстане — на 0,29% (с 333,29 до 332,33 тенге), Кыргызстане — на 0,56% (с 69,2301 до 68,83951 сома), Грузии — на 2,06% (с 2,6468 до 2,5922 лари), Азербайджане — на 3,99% (с 1,7707 до 1,7001 маната), России — на 5,04% (с 60,6569 до 57,6002 рубля), Латвии, Литве, Эстонии — на 12,11% (с 0,9487 до 0,8338 евро) и Молдове — на 14,42% (с 19,9814 до 17,1002 лея).

В самопровозглашенном Приднестровье, которое имеет собственную финансовую систему, курс американской валюты вырос за год на 37,17% (с 11,30 до 15,50 рубля).

В декабре со снижением курса доллара на 1,56% Беларусь заняла второе место после Грузии (4,79%). Далее — Латвия, Литва, Эстония (по 1,38%), Кыргызстан (1,29%), Россия (1,25%), Молдова (0,48%) и Армения (0,04%). В Азербайджане и Туркменистане курс не изменился. Подорожал доллар в Таджикистане (0,09%), Казахстане (0,22%), Узбекистане (0,30%) и Украине (5,83%).

В 2016 году Беларусь заняла шестое место на территории бывшего СССР по темпам роста официального курса доллара к национальной валюте (5,47%), в 2015-м и 2014-м — третье (соответственно 56,70 и 24,61%), в 2013-м — второе (10,97%), в 2012-м — четвертое (2,63%), в 2011-м — первое (178,33%), в 2010-м — седьмое (4,79%), в 2009-м — первое (30,14%), в 2008-м — девятое (2,33%).

За последние 10 лет официальный курс доллара в стране увеличился в 9,18 раза.

(При анализе использованы курсы центробанков 31 декабря 2016 года, 30 ноября и 31 декабря 2017 года, а также курс белорусского Нацбанка на 31 декабря 2007 года.)