Трамп уверен, что биржи США выросли за год благодаря его избранию

МИНСК, 31 дек – Sputnik. Американский президент Дональд Трамп подвел в воскресенье 31 декабря итоги года на биржах США, назвав рост их индексов только своей заслугой.

"Если бы были избраны демократы (жуликоватая Хиллари), ваши акции снизились бы на 50% по сравнению с курсом на день выборов. А теперь у них отличное будущее, и все только начинается!" – написал Трамп в своем Twitter.

По его словам, эти и другие достижения стоит учесть избирателям на промежуточных выборах 2018 года.

If the Dems (Crooked Hillary) got elected, your stocks would be down 50% from values on Election Day. Now they have a great future — and just beginning! https://t.co/9TzSC8F8vY — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 декабря 2017 г.

Среди своих заслуг он перечислил также борьбу с запрещенной в ряде стран террористической группировкой "Исламское государство", заботу о ветеранах, назначение судей-консерваторов, крепкие границы и сокращение налогов.

Трамп был избран президентом в ноябре 2016 года, победив соперника-демократа Хиллари Клинтон. Он пришел к власти в январе 2017 года. Биржевые индексы США существенно выросли за этот год. Так, индекс S&P 500 вырос за год более чем на 19%, промышленный Dow Jones – на 25%, NASDAQ Composite – на 28%.