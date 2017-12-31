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Трамп уверен, что биржи США выросли за год благодаря его избранию

31.12.2017 18:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 дек – Sputnik. Американский президент Дональд Трамп подвел в воскресенье 31 декабря итоги года на биржах США, назвав рост их индексов только своей заслугой.

"Если бы были избраны демократы (жуликоватая Хиллари), ваши акции снизились бы на 50% по сравнению с курсом на день выборов. А теперь у них отличное будущее, и все только начинается!" – написал Трамп в своем Twitter.

По его словам, эти и другие достижения стоит учесть избирателям на промежуточных выборах 2018 года. 

Среди своих заслуг он перечислил также борьбу с запрещенной в ряде стран террористической группировкой "Исламское государство", заботу о ветеранах, назначение судей-консерваторов, крепкие границы и сокращение налогов.

Трамп был избран президентом в ноябре 2016 года, победив соперника-демократа Хиллари Клинтон. Он пришел к власти в январе 2017 года. Биржевые индексы США существенно выросли за этот год. Так, индекс S&P 500 вырос за год более чем на 19%, промышленный Dow Jones – на 25%, NASDAQ Composite – на 28%.

 
Теги: Минск
 
 
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Среди своих заслуг он перечислил борьбу с ИГИЛ, заботу о ветеранах, назначение судей-консерваторов, крепкие границы и сокращение налогов.

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