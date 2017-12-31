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Макей обзавелся немецкой овчаркой

31.12.2017 23:31 — Новости Экономики | Tut.by  
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей признался, что недавно приобрел немецкую овчарку. Об этом он рассказал в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».

Говоря о дипломатических планах, Макей отметил дальнейшую либерализацию визового режима. Поскольку введение безвизового режима на пять дней для граждан 80 государств «принесло свои плоды».

Вместе с тем он сказал, что МИД намерен работать «над заключением соответствующих соглашений с Евросоюзом об облегчении визового режима для белорусов».

Владимир Макей также рассказал, что Беларуси предложили председательство в некоторых весомых международных организациях. «Я пока еще не хотел бы говорить об этом, но мы сейчас как раз раздумываем, взвешиваем все за и против», — сказал министр.

 
 
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Владимир Макей также рассказал, что Беларуси предложили председательство в некоторых весомых международных организациях

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