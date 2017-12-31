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Лукашенко поручил в 2018 году навести образцовый порядок накануне Евроигр
01.01.2018 00:42 — Новости Экономики | Tut.by
Александр Лукашенко поздравил белорусов с Новым 2018 годом и поручил навести в стране надлежащий порядок в преддверии Евроигр-2019. Об этом говорится в
«Будущий год — канун великих спортивных событий международного масштаба. К нам приедут тысячи гостей. И как настоящие хозяева белорусской земли мы объединимся и приведем наш общий дом в надлежащий порядок», — сказал Лукашенко.
Он отметил, что Беларусь всегда славилась чистотой, благоустроенностью городов и сел, гостеприимством людей. «Но сейчас нам надо превзойти самих себя. Надо сделать страну образцовой. Чтобы каждый гость надолго сохранил в душе теплые воспоминания о ней. Чтобы мы могли еще больше гордиться своей Родиной — ухоженной, уютной для жизни, дружелюбной и уважаемой в мире», — пояснил белорусский лидер. «Именно за такую страну — свободную, независимую — наши предки боролись, чтобы мы, живущие на этой земле, были здесь настоящими хозяевами», — добавил Лукашенко.
Европейские игры
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Александр Лукашенко поздравил белорусов с Новым 2018 годом и поручил навести в стране надлежащий порядок в преддверии Евроигр-2019. Об этом говорится в новогоднем...
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