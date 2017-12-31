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Лукашенко поручил в 2018 году навести образцовый порядок накануне Евроигр

01.01.2018 00:42 — Новости Экономики | Tut.by  
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Александр Лукашенко поздравил белорусов с Новым 2018 годом и поручил навести в стране надлежащий порядок в преддверии Евроигр-2019. Об этом говорится в новогоднем обращении президента к белорусскому народу.


«Будущий год — канун великих спортивных событий международного масштаба. К нам приедут тысячи гостей. И как настоящие хозяева белорусской земли мы объединимся и приведем наш общий дом в надлежащий порядок», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что Беларусь всегда славилась чистотой, благоустроенностью городов и сел, гостеприимством людей. «Но сейчас нам надо превзойти самих себя. Надо сделать страну образцовой. Чтобы каждый гость надолго сохранил в душе теплые воспоминания о ней. Чтобы мы могли еще больше гордиться своей Родиной — ухоженной, уютной для жизни, дружелюбной и уважаемой в мире», — пояснил белорусский лидер. «Именно за такую страну — свободную, независимую — наши предки боролись, чтобы мы, живущие на этой земле, были здесь настоящими хозяевами», — добавил Лукашенко.

Европейские игры состоятся в июне 2019 года в Минске. Программа соревнований включает 15 видов спорта: легкая атлетика, пляжный футбол, гимнастика, настольный теннис, бадминтон, баскетбол 3 на 3, гребля на байдарках и каноэ, бокс, борьба, дзюдо, карате, самбо, стрельба, стрельба из лука и велосипедный спорт. Будут разыграны 198 комплектов медалей в 23 дисциплинах. Оргкомитет турнира ожидает приезда более 4 тыс. спортсменов из 50 стран.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко поздравил белорусов с Новым 2018 годом и поручил навести в стране надлежащий порядок в преддверии Евроигр-2019. Об этом говорится в новогоднем...

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