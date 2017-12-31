МИНСК, 1 янв — Sputnik. С 1 января в Беларуси вводится стопроцентное возмещение населением жилищно-коммунальных услуг. Исключение составляет лишь оплата тепловой энергии. За нее пользователи по-прежнему будут платить меньше себестоимости. О грядущих изменениях в оплате услуг ЖКХ глава Минжилкомхоза Александр Терехов предупредил еще в августе.



© Sputnik / Виктор Толочко Пенсионный возраст повысят в Беларуси с 1 января

Тогда же он объяснил, что тепловую энергию решено субсидировать по-прежнему, потому что сумма оплаты за тепло в жировках выглядит самой крупной. Чтобы выполнить требование МВФ власти намерены, по словам министра, сконцентрироваться на работе по снижению себестоимости тепловой энергии.

Между тем представители госорганов продолжают утверждать, что существенного увеличения сумм в жировках не произойдет. В Комитете госконтроля, в частности, заявляли о том, что в 2018-м стоимость коммунальных услуг поднимется в среднем для потребителей еще на пять долларов. Чиновники убеждены, что обеспечить такой незначительный рост при переходе на стопроцентную оплату услуг населением можно — за счет снижения себестоимости услуг.

"Потяжелевшие" жировки белорусы получат в феврале.