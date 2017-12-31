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Вступил в силу новый таможенный кодекс ЕАЭС: что изменится?

01.01.2018 00:42 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 янв — Sputnik. Новый таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступает в силу сегодня: он пришел на замену документу, который действовал с середины 2010 года.

Новый кодекс разработан с учетом актуального уровня развития электронных технологий и включает много новшеств.

Вступил в силу новый таможенный кодекс ЕАЭС: что изменится?
© Sputnik/ Алексей Дружинин
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Таможенные технологии будут оцифровываться. Имея электронную цифровую подпись, участник ВЭД (внешнеэкономической деятельности) сможет совершать большинство операций через интернет. Также кодекс предполагает окончательный переход к электронному декларированию: предоставлять дополнительные документы на бумаге теперь придется в исключительных случаях.

Зарегистрировать декларацию на товары и принять решение об их выпуске теперь может информационная система органа без участия инспектора. Время выпуска товаров сократилось до четырех часов.

Таможенный контроль перенесен на период после выпуска товаров, появилась возможность отсрочить уплату таможенного платежа.

Предполагается, что положение участников рынка, работающих в статусе уполномоченных экономических операторов, улучшится, а упрощения сделают этот статус привлекательнее.

В состав ЕАЭС входят Беларусь, Россия, Армения, Казахстан и Кыргызстан.

 
Теги: Минск
 
 
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