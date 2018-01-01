Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 25 декабря – 1 января 2018 года

От последней недели 2017 года мы не ждали существенных ценовых колебаний, однако она оказалась довольно динамичной. Индекс цен на квартиры в Минске поднялся ещё на 0,3% и достиг отметки в 1220 $/м2.

Если в первой половине 2017 года цены на квартиры в Минске снизились на 4,7%, то по итогам второго полугодия рост составил 7,3%.



