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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 25 декабря – 1 января 2018 года
02.01.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
От последней недели 2017 года мы не ждали существенных ценовых колебаний, однако она оказалась довольно динамичной.
Если в первой половине 2017 года цены на квартиры в Минске снизились на 4,7%, то по итогам второго полугодия рост составил 7,3%.
Рост цен на новостройки оказался скромным по меркам прошлых недель. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,1% и составила 1214 $/м2.
Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:
Значительный отток объектов в период новогодних и рождественских праздников является обычным делом, т.к. многие продавцы забывают поддерживать актуальность своих объявлений. Однако общее сокращение предложения на 6,7% — это очень существенно даже для Нового года. По всей видимости, последняя неделя 2017 года оказалась очень результативной по числу заключенных сделок.
В зависимости от типа квартир предложение уменьшилось на 5,7-8,4%. Последний раз так мало квартир на рынке было в 2013 году.
Структура предложения по типам квартир выглядела на 1 января следующим образом:
Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:
Нулевая ценовая динамика, привычная для последней недели года, на этот раз была отмечена только у 2-комнатных квартир. «Однушки» и «трешки» подорожали в среднем на 0,4%, у квартир с четырьмя комнатами рост цен составил 1%.
Изменение цен в районах Минска на 1 января выглядело следующим образом:
Три района завершили последнюю неделю 2018 года в красной зоне, символизирующей снижение среднего ценового уровня. Максимальные темпы были отмечены в Московском районе (-0,4%). Среди тех районов, где цены на квартиры росли, выделяются Ленинский (+1,2%) и Партизанский (+1,0%). Они же лидируют по темпам роста цен за последний месяц (+3,6-3,7%).
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 728 $/м2 (-0,2%), Витебск – 569 $/м2 (+0,9%), Гомель – 563 $/м2 (+0,5%), Гродно – 685 $/м2 (-0,4%), Могилев – 603 $/м2 (+0,2%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю выросла на 1,1% и составила 2 867 $/м2. Информация подготовлена по данным портала
Киев:
· Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,6% и составляет 1513 $/м2.
· Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте снизилась на 0,4% и равняется 816 $/м2. Источник данных – украинский портал
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала
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За неделю, с 25 декабря по 1 января, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
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