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Курс биткоина достиг 14 тысяч долларов
02.01.2018 21:15 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 янв — Sputnik. Курс биткоина 2 января вырос на 4,47 процента, свидетельствуют данные биржи Coinmarketcap.
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© Sputnik/ Владимир Астапкович
По состоянию на 20:31 по минскому времени стоимость биткоина достигла 14,009 тысячи долларов. Для сравнения, в последний день 2017 года стоимость самой известной криптовалюты опустилась
Что касается альтернативных криптовалют, стоимость Ethereum составила 889 долларов, Bitcoin Cash — 2,8 тысячи долларов, Ripple — 2,4 тысячи долларов.
По итогам 2017 года доходность самой известной криптовалюты достигла более 1300%.
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Во второй половине вторника цена самой известной криптовалюты составила 14,009 тысячи долларов.
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