Курс биткоина достиг 14 тысяч долларов

МИНСК, 2 янв — Sputnik. Курс биткоина 2 января вырос на 4,47 процента, свидетельствуют данные биржи Coinmarketcap.

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валюта биткойн" title="Криптовалюта биткойн" class=""> © Sputnik/ Владимир Астапкович Биткоин дешевеет в последний день 2017-го

По состоянию на 20:31 по минскому времени стоимость биткоина достигла 14,009 тысячи долларов. Для сравнения, в последний день 2017 года стоимость самой известной криптовалюты опустилась ниже 13 тысяч долларов . А в первый день минувшего года криптовалюта выросла в цене до 998 долларов — на 3,6 процента.

Что касается альтернативных криптовалют, стоимость Ethereum составила 889 долларов, Bitcoin Cash — 2,8 тысячи долларов, Ripple — 2,4 тысячи долларов.

По итогам 2017 года доходность самой известной криптовалюты достигла более 1300%.

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